Il presidente americano ha deciso di colpire direttamente i giganti Rosneft e Lukoil, superando la cautela mostrata in passato per timore di un rialzo dei prezzi globali. Una scelta che può avere effetti a catena sui mercati di India e Cina, principali acquirenti del greggio russo. Il tycoon punta così a indebolire tre avversari in un colpo solo - Mosca, Pechino e Nuova Delhi - e spingere i mercati asiatici verso l'energia degli Stati Uniti