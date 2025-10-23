Offerte Sky
Mondo

Perché le sanzioni di Trump sul petrolio russo sono diverse dalle altre

Luciana Grosso

Ispi
Il presidente americano ha deciso di colpire direttamente i giganti Rosneft e Lukoil, superando la cautela mostrata in passato per timore di un rialzo dei prezzi globali. Una scelta che può avere effetti a catena sui mercati di India e Cina, principali acquirenti del greggio russo. Il tycoon punta così a indebolire tre avversari in un colpo solo - Mosca, Pechino e Nuova Delhi - e spingere i mercati asiatici verso l'energia degli Stati Uniti

