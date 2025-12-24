La madre di Sara Campanella: "Un'associazione per tenerla in vita"
La studentessa 22enne è stata uccisa il 31 marzo scorso davanti all'università di Messina da Stefano Argentino, poi suicida in carcere. A nove mesi dal femminicidio, la famiglia, distrutta dal dolore, chiede che vengano accertate le responsabilità della madre del killer. E cerca di tenere viva la sua memoria grazie a un'associazione nata a Palermo "dal bisogno di trasformare il dolore in forza viva. Vogliamo essere anche una voce educativa ed entrare nelle scuole". L'intervista
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider