Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

La madre di Sara Campanella: "Un'associazione per tenerla in vita"

Giulia Mengolini

©IPA/Fotogramma

La studentessa 22enne è stata uccisa il 31 marzo scorso davanti all'università di Messina da Stefano Argentino, poi suicida in carcere. A nove mesi dal femminicidio, la famiglia, distrutta dal dolore, chiede che vengano accertate le responsabilità della madre del killer. E cerca di tenere viva la sua memoria grazie a un'associazione nata a Palermo "dal bisogno di trasformare il dolore in forza viva. Vogliamo essere anche una voce educativa ed entrare nelle scuole". L'intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ