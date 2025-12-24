La guerra in Ucraina e tutti gli errori di Biden

Dopo quasi quattro anni di conflitto, lo scenario mostra un quadro ben diverso dalle previsioni iniziali. La Russia non ha ottenuto la superiorità militare attesa, rimanendo bloccata su un fronte sostanzialmente immobile. La resistenza di Kiev ha dimostrato capacità e resilienza superiori alle attese. A emergere è soprattutto la debolezza politica dell’Occidente. Un bilancio che pesa in larga parte sull’ex amministrazione Usa