Gli Usa impongono sanzioni alle compagnie petrolifere russe

Il 22 ottobre gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alle principali compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil, accusando Mosca di non voler porre fine alla guerra in Ucraina. Donald Trump ha detto di sperare che le misure non durino a lungo. La decisione è arrivata dopo l’annullamento del vertice con Vladimir Putin. Anche l’Unione Europea ha approvato il 19º pacchetto di sanzioni contro la Russia.
