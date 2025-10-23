Consiglio europeo, via libera alle nuove sanzioni contro Mosca

È arrivato l'ok dei 27, senza obiezioni, alla 19esima tranche di misure contro la Russia: scatta il divieto graduale di importazione di Gnl. Sarà comunque un vertice difficile: bisogna decidere come utilizzare gli asset russi congelati e le opinioni sul Green Deal sono molto lontane tra loro ascolta articolo

Con Kiev, ma senza soldati. Pronti a riconoscere lo Stato di Palestina, ma senza Hamas. Così la premier Giorgia Meloni ha confermato in Parlamento la posizione che terrà l'Italia al Consiglio europeo di oggi e domani, 23 e 24 ottobre, sui due più grandi dossier internazionali. Un vertice che comunque si preannuncia difficile: i 27 leader arriveranno nella capitale belga con posizioni differenti, o perfino agli antipodi, su una serie di punti cruciali. Due, su tutti. In primis l'uso dei beni russi congelati per continuare a sostenere Kiev anche nel 2026 (mentre è arrivato il via libera a un nuovo pacchetto di sanzioni). Poi il grande capitolo della competitività, tema che custodisce tutti i nodi legati al Green Deal, che in molti vorrebbero ridimensionare.

Via libera formale alle nuove sanzioni contro Mosca Sul tema Ucraina è arrivato il via libera formale dei leader al diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La procedura scritta, a quanto si apprende dalla presidenza danese, si è conclusa senza alcuna obiezione. Le nuove sanzioni vanno a colpire l'export di Gnl russo, con divieto graduale di importazione, di sei mesi per i contratti a breve termine e dal primo

gennaio 2027 per i contratti a lungo termine. Nel pacchetto anche un meccanismo che limita la libertà di movimento dei diplomatici russi di stanza nei Paesi Ue. Inasprito il divieto di transazione per due importanti compagnie petrolifere russe e 117 nuove navi della flotta ombra sanzionate (divieto di accesso ai porti, restrizioni ai trasferimenti da nave a nave e riassicurazione), portando il numero totale di navi a 558. Cinque banche russe vengono soggette a divieto totale di transazioni e viene esteso il divieto di transazioni ai sistemi di pagamento elettronico russi (Mir, Fast Payment System) e a 4 banche di paesi terzi (in Bielorussia e Kazakistan). Vedi anche Consiglio europeo, dai beni russi al Green Deal: i temi sul tavolo