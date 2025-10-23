Trump: "Sanzioni a petrolio russo". Zelensky: "Congelare linea fronte"

Guerra Ucraina, Trump: "Sanzioni a petrolio russo". Zelensky: "Ok a congelare fronte" LIVE
Zelensky apre al piano Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina e definisce "un buon compromesso" la proposta americana di congelare la guerra partendo dall'attuale linea di contatto come base per le trattative. Secondo il Wall Street Journal, gli Usa avrebbero autorizzato l'Ucraina ad usare alcuni missili a lungo raggio. Ma per il presidente americano è una "fake news'" E il segretario al Tesoro Bessent afferma che presto sarà annunciato un "sostanziale aumento delle sanzioni alla Russia"
Zelensky apre al piano Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina e definisce 'un buon compromesso' la proposta americana di congelare la guerra partendo dall'attuale linea di contatto come base per le trattative. Secondo il Wall Street Journal, gli Usa avrebbero autorizzato l'Ucraina ad usare alcuni missili a lungo raggio. Ma per il presidente americano è una 'fake news'. E il segretario al Tesoro Bessent afferma che presto sarà annunciato un 'sostanziale aumento delle sanzioni alla Russia'. Mosca invece mostra i muscoli e lancia esercitazioni nucleari 'sotto la guida del comandante supremo', vale a dire di Putin. Nuovi attacchi di Mosca su tutta l'Ucraina con almeno 6 morti. Droni contro un asilo a Kharkiv, bambini feriti. Oggi il vertice Ue alla presenza di Zelensky, ma manca il consenso sugli asset russi congelati in Europa da destinare a Kiev.
Trump: bello conversare con Putin, ma non porta a nulla
Zelensky: "Ok alla proposta Usa di un congelamento della linea del fronte"
Zelensky apre al piano Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina e definisce 'un buon compromesso' la proposta americana di congelare la guerra partendo dall'attuale linea di contatto come base per le trattative.
Trump: "Spero che dopo le sanzioni Putin diventi ragionevole"
"Spero che dopo le sanzioni Putin diventi ragionevole". Lo ha detto Donald Trump. "Speriamo che diventino ragionevoli entrambi", ha aggiunto. "Zelensky e Putin si odiano. L'odio che c'è tra di loro è sostanziale".
