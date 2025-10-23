Trump: "Sanzioni a petrolio russo". Zelensky: "Congelare linea fronte"

Zelensky apre al piano Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina e definisce 'un buon compromesso' la proposta americana di congelare la guerra partendo dall'attuale linea di contatto come base per le trattative. Secondo il Wall Street Journal, gli Usa avrebbero autorizzato l'Ucraina ad usare alcuni missili a lungo raggio. Ma per il presidente americano è una 'fake news'. E il segretario al Tesoro Bessent afferma che presto sarà annunciato un 'sostanziale aumento delle sanzioni alla Russia'. Mosca invece mostra i muscoli e lancia esercitazioni nucleari 'sotto la guida del comandante supremo', vale a dire di Putin. Nuovi attacchi di Mosca su tutta l'Ucraina con almeno 6 morti. Droni contro un asilo a Kharkiv, bambini feriti. Oggi il vertice Ue alla presenza di Zelensky, ma manca il consenso sugli asset russi congelati in Europa da destinare a Kiev.

Gli approfondimenti:

