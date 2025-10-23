Trump: "Sanzioni a petrolio russo". Zelensky: "Congelare linea fronte"

Esplora tutte le offerte Sky
Guerra Ucraina, Trump: "Sanzioni a petrolio russo". Zelensky: "Ok a congelare fronte"

live Mondo
©Getty

Zelensky apre al piano Trump per mettere fine al conflitto in Ucraina e definisce "un buon compromesso" la proposta americana di congelare la guerra partendo dall'attuale linea di contatto come base per le trattative. Secondo il Wall Street Journal, gli Usa avrebbero autorizzato l'Ucraina ad usare alcuni missili a lungo raggio. Ma per il presidente americano è una "fake news'" E il segretario al Tesoro Bessent afferma che presto sarà annunciato un "sostanziale aumento delle sanzioni alla Russia"

Trump: bello conversare con Putin, ma non porta a nulla

Zelensky: "Ok alla proposta Usa di un congelamento della linea del fronte"

Trump: "Spero che dopo le sanzioni Putin diventi ragionevole"

"Spero che dopo le sanzioni Putin diventi ragionevole". Lo ha detto Donald Trump. "Speriamo che diventino ragionevoli entrambi", ha aggiunto. "Zelensky e Putin si odiano. L'odio che c'è tra di loro è sostanziale". 

