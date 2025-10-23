Consiglio europeo, dai beni russi al Green Deal: i temi sul tavolo

Sul Green Deal è previsto scontro aperto. In ballo ci sono dei target sul clima da portare alla Cop30. I 27 sono più o meno spaccati in tre gruppi: si va dagli ultra-sovranisti Slovacchia e Ungheria ai pragmatici, fino ai fedeli agli obiettivi della transizione. Sul target della riduzione del 90% delle emissioni al 2040 verrà imposta la parola flessibilità. Il quanto sarà oggetto di discussione. L'Italia punta ad uno sconto del 5%. Per tanti suoi omologhi è troppo. Ursula von der Leyen non vuole che si esca dal range del 3-5%. Nelle conclusioni non sarà scritto alcun numero: spetterà ai ministri competenti deciderli in una riunione straordinaria calendarizzata il 4 novembre. La discussione tuttavia è ben più ampia ed è stata aperta dalla lettera inviata da 19 Paesi membri ai vertici Ue in cui si chiede di "rivedere, ridurre e limitare" le norme, a cominciare da quelle verdi. Italia, Francia, Germania e Polonia hanno tutte firmato la missiva.

