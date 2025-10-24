Guerra Ucraina Russia, scontro Trump-Putin su petrolio russo. LIVE

Da Washington misure contro i giganti energetici di Mosca Rosneft e Lukoil. Il leader del Cremlino: "Sono un atto ostile". Trump si è imbarcato sul sentiero di guerra”, afferma il falco Medvedev. L'Ue intanto dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni che colpiscono l'energia di Mosca ma frena sull'uso degli asset russi congelati. Due aerei russi violano lo spazio aereo lituano e intervengono gli Eurofighter spagnoli
in evidenza
Scontro totale Trump-Putin dopo il vertice di Budapest saltato e l'annuncio di sanzioni Usa contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil. La Cina prima dichiara di opporsi alle misure unilaterali poi, riferisce la Reuters, sospende gli acquisti di petrolio russo. Anche l'India, la maggior acquirente di greggio russo trasportato via mare, è pronta a ridurre drasticamente le importazioni. “Le misure Usa sono un atto ostile”, tuona Putin. “Trump si è imbarcato sul sentiero di guerra”, afferma il falco Medvedev. L'Ue intanto dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni che colpiscono l'energia di Mosca ma frena sull'uso degli asset russi congelati. Al vertice di Bruxelles Zelensky chiede missili a lungo raggio anche agli europei. “La risposta della Russia se attaccata con i Tomahawk sarebbe schiacciante”, avverte lo zar. Due jet russi violano lo spazio aereo lituano.
Ue, "decisione su uso asset e fondi a Kiev a dicembre"
"Nel testo c'è un linguaggio forte per l'impegno nei confronti dell'Ucraina. E' un impegno molto chiaro del Consiglio europeo e viene dato mandato alla Commissione ad esaminare delle opzioni. E' una questione complessa. Abbiamo deciso il cosa, il prestito di riparazione, dobbiamo decidere come renderlo possibile". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Sull'uso degli asset "non c'è stato un veto" del Belgio ma "osservazioni tecniche: al Consiglio europeo di dicembre sarà presa una decisione definitiva".
Belgio, "su asset Mosca ha minacciato ritorsioni eterne"
"Mosca ci ha detto che se tocchiamo i soldi ne sentiremo gli effetti per l'eternità". Lo ha detto il premier belga Bart De Wever in conferenza stampa a proposito dell'ipotesi dell'uso degli asset russi. "Io preferirei un'altra soluzione ma credo che la Commissione tornerà con una proposta, cercherà di farla vivere, anche perché la soluzione per il finanziamento dell'Ucraina è urgente", ha aggiunto. "Ma allora avremmo dovuto iniziare a negoziare prima e magari avere subito una proposta più ragionata", ha sottolineato. Il debito comune, come col Covid, potrebbe essere la risposta. "Ma serve l'unanimità dei 27".
Drone ucraino su un palazzo residenziale, cinque feriti
E' di cinque feriti, tra cui un bambino, il bilancio di un attacco con un drone contro un'abitazione a Krasnogorsk, città a 20 chilometri da Mosca. Lo riporta la Tass, precisando che quattro feriti sono stati ricoverati in ospedale. "Circa due ore fa, un attacco con un drone ha danneggiato un edificio residenziale sul viale Kosmonavtov a Krasnogorsk. Il drone si è schiantato contro un appartamento al 14/o piano" ha scritto su Telegram il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov. I servizi di emergenza stanno operando sul posto.