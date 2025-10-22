Esplora tutte le offerte Sky
Guerra in Ucraina, tutte le incognite del Piano di pace europeo

Luciana Grosso

Ispi

L'Unione europea avrebbe delineato un documento in 12 punti insieme ai vertici ucraini, ma non è chiaro quali leve l’Ue potrebbe usare per ottenere un via libera e imporre la sua volontà a un Cremlino riluttante. Ecco perché il piano appare difficilmente realizzabile, ancor prima di vedere la luce

