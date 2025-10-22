Guerra in Ucraina, tutte le incognite del Piano di pace europeo

L'Unione europea avrebbe delineato un documento in 12 punti insieme ai vertici ucraini, ma non è chiaro quali leve l’Ue potrebbe usare per ottenere un via libera e imporre la sua volontà a un Cremlino riluttante. Ecco perché il piano appare difficilmente realizzabile, ancor prima di vedere la luce
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi