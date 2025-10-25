Guerra Ucraina, attacco missilistico russo contro Kiev. LIVE

Attacco missilistico russo contro Kiev. Dmitriev: "Vicini a soluzione diplomatica". LIVE
Un incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin avverrà probabilmente più in là, ma una "soluzione diplomatica" al conflitto Russia-Ucraina "ci sarà" ha dichiarato l'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev. Starmer: "Aumentare la pressione su Putin". Zelensky chiede armi a lungo raggio
L'Italia continua a sostenere l'Ucraina nel quadro degli impegni assunti in sede Nato e Unione Europea, con un approccio trasparente e coerente con le deliberazioni del Parlamento". Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa, smentendo "in modo categorico” l’ipotesi di un invio di missili o munizionamento del sistema Samp/T all'Ucraina”.
Zelensky a Londra per la riunione dei Volenterosi: "Dobbiamo tutti ricordare che le questioni relative all'integrità territoriale e qualsiasi presunto scambio di territori non devono premiare l'aggressore né incoraggiare future aggressioni”. Il premier britannico Starmer: "Siamo determinati ad agire ora per aumentare la pressione su Putin e portarlo finalmente al tavolo delle trattative in buona fede".
Mosca: nella notte abbattuti 121 droni ucraini
I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto nella notte 121 droni ucraini. Lo ha reso noto il ministero della Difesa in una nota rilanciata dalla Tass. "Venti droni sono stati abbattuti sulla regione di Rostov" - spiega il ministero - "19 su Volgograd, 17 su Bryansk, 12 su Kaluga, 11 su Smolensk, 9 su Belgorod, altri 9 sulla regione di Mosca, 8 su quella di Voronezh, altri 8 su quella di Leningrado, due su Novgorod, altri due su Ryazan, altri due su Tambov Region e uno sulla regione di Tver e Tula".
Sindaco Kiev: "Esplosioni e incendi, città sotto attacco"
Esplosioni e incendi vengono registrati a Kiev secondo quanto scrivono il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, e Tymur Tkachenko, il capo dell'amministrazione militare della città. "La città è sotto attacco balistico", afferma il primo cittadino su Telegram, aggiungendo che una persona è rimasta ferita nel quartiere di Dnipro. Vigili del fuoco si sono recati nel quartiere per verificare i danni delle esplosioni. Tkachenko invita i cittadini a restare nei rifugi.
Inviato del Cremlino: "Soluzione diplomatica ci sarà"
Un incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin avverrà probabilmente più in là nel tempo ma una "soluzione diplomatica" al conflitto Russia-Ucraina "ci sara'". Lo ha dichiarato l'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev. "Bisogna capire - ha detto alla Cnn - la posizione della Russia e le preoccupazioni russe". Il messaggio arriva dopo l'irrigidimento di Donald Trump, "frustrato" dall'atteggiamento russo