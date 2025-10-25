Guerra Ucraina, attacco missilistico russo contro Kiev. LIVE

Esplosioni e incendi vengono registrati a Kiev secondo quanto scrivono il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, e Tymur Tkachenko, il capo dell'amministrazione militare della città.

"La città è sotto attacco balistico", afferma il primo cittadino su Telegram, aggiungendo che una persona è rimasta ferita nel quartiere di Dnipro. Vigili del fuoco si sono recati nel quartiere per verificare i danni delle esplosioni. Tkachenko invita i cittadini a restare nei rifugi.

Un incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin avverrà probabilmente più in là, ma una "soluzione diplomatica" al conflitto Russia-Ucraina "ci sara". Lo ha dichiarato l'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev.

L'Italia continua a sostenere l'Ucraina nel quadro degli impegni assunti in sede Nato e Unione Europea, con un approccio trasparente e coerente con le deliberazioni del Parlamento". Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa, smentendo "in modo categorico” l’ipotesi di un invio di missili o munizionamento del sistema Samp/T all'Ucraina”.

Zelensky a Londra per la riunione dei Volenterosi: "Dobbiamo tutti ricordare che le questioni relative all'integrità territoriale e qualsiasi presunto scambio di territori non devono premiare l'aggressore né incoraggiare future aggressioni”. Il premier britannico Starmer: "Siamo determinati ad agire ora per aumentare la pressione su Putin e portarlo finalmente al tavolo delle trattative in buona fede".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: