Ucraina, Trump: "No incontro Putin senza accordo di pace. Xi ci aiuti"

Un incontro fra il presidente Usa e quello russo avverrà probabilmente più in là, ma una "soluzione diplomatica" al conflitto Russia-Ucraina "ci sarà" ha dichiarato l'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev. E' di almeno 26 feriti, tra cui sei bambini, il bilancio di un nuovo attacco notturno di droni russi su Kiev. Colpiti diversi palazzi presidenziali della capitale ucraina nei distretti della Desna e di Obolon, con incendi ed esplosioni, ha riferito il Kiev Independent
E' di almeno 26 feriti, tra cui sei bambini, il bilancio di un nuovo attacco notturno di droni russi su Kiev. Colpiti diversi palazzi presidenziali della capitale ucraina nei distretti della Desna e di Obolon, con incendi ed esplosioni, ha riferito il Kiev Independent.
Un incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin avverrà probabilmente più in là, ma una "soluzione diplomatica" al conflitto Russia-Ucraina "ci sara". Lo ha dichiarato l'inviato speciale del Cremlino Kirill Dmitriev.
L'Italia continua a sostenere l'Ucraina nel quadro degli impegni assunti in sede Nato e Unione Europea, con un approccio trasparente e coerente con le deliberazioni del Parlamento". Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa, smentendo "in modo categorico” l’ipotesi di un invio di missili o munizionamento del sistema Samp/T all'Ucraina”.
Sindaco, tre morti per l'attacco russo su Kiev
Tre persone sono morte e 29 sono rimaste ferite - tra cui sei bambini, il più piccolo di 4 anni - in seguito all'attacco russo sul distretto della Desna, a Kiev. Lo ha annunciato il sindaco della capitale Vitali Klitscko su Telegram spiegando che sette feriti - tra cui due bimbi - sono stati ricoverati in ospedale. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i detriti di alcuni droni sono caduti sul secondo piano di un palazzo. Diversi appartamenti hanno preso fuoco e l'incendio si è poi propagato ai piani superiori.
