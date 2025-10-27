Ucraina, Putin testa il supermissile. droni ucraini contro Mosca. LIVE

Decine di droni ucraini stanotte contro Mosca, dopo i raid russi che ieri hanno causato almeno 3 morti e 30 feriti a Kiev. E dopo l'ennesima violazione dello spazio aereo da parte di palloni aerostatici, la Lituania chiude a tempo indeterminato la frontiera con la Bielorussia. Putin testa intanto un missile nucleare intercontinentale, che il Cremlino definisce "unico al mondo" e "invincibile". Meloni oggi riceve Orban, che prima vedrà papa Leone
Decine di droni ucraini stanotte contro Mosca, dopo i raid russi che ieri hanno causato almeno 3 morti e 30 feriti a Kiev. E dopo l'ennesima violazione dello spazio aereo da parte di palloni aerostatici, la Lituania chiude a tempo indeterminato la frontiera con la Bielorussia. Putin testa intanto un missile nucleare intercontinentale, che il Cremlino definisce "unico al mondo" e "invincibile". Meloni oggi riceve Orban, che prima vedrà papa Leone.
Trump: 'Putin dovrebbe far finire guerra e non testare missile nucleare'
Il presidente americano Donald Trump ha definito ''non appropriato'' l'annuncio del leader del Cremlino Vladimir Putin di aver testato il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One diretto in Giappone, Trump ha detto che Putin ''dovrebbe far finire la guerra'' in Ucraina ''invece di testare missili''. Il presidente americano ha poi aggiunto che quella in Ucraina è ''una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno''. Trump ha quindi criticato il test di quello che il leader del Cremlino Vladimir Putin ha descritto come un missile che ''non ha eguali nel mondo''.
Kiev, un morto in attacchi russi di ieri su oblast Zaporizhzhia
E' di un morto e un ferito il bilancio degli oltre 700 attacchi russi di ieri sulla regione di Zaporizhzhia, rendono noto oggi le autorità di Kiev citate dai media locali.
Lituania: chiude frontiera con la Bielorussia
La Lituania ha chiuso a tempo indeterminato il confine con la Bielorussia dopo che l'aeroporto internazionale di Vilnius e' rimasto chiuso per la terza notte consecutiva in seguito al rilevamento di palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia nello spazio aereo del paese baltico. "La Lituania chiudera' a tempo indeterminato il confine con la Bielorussia", ha riferito l'emittente pubblica lituana LRT, citando il Centro nazionale per la gestione delle crisi.
Ucraina: 24 droni distrutti nella regione russa di Tula
Ventiquattro droni ucraini sono stati distrutti durante la notte nella regione russa di Tula. Lo ha riferito il governatore Dmitry Milyaev. "Durante le operazioni di combattimento per proteggere lo spazio aereo della nostra regione, le unita' di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno distrutto ieri sera altri 24 droni ucraini. Non ci sono state vittime. Non sono stati registrati danni a edifici o infrastrutture", ha scritto Milyaev su Telegram.
Pioggia droni Kiev su Russia, 1 morto e 5 feriti a Bryansk
Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 193 droni ucraini stanotte, con le autorità locali che hanno riferito di una persona uccisa nell'attacco. Il governatore della regione di confine di Bryansk, Aleksandr Bogomaz, ha dichiarato su Telegram che un minibus è stato colpito nel villaggio di Pogar, uccidendo l'autista e ferendo cinque passeggeri.