Guerra Ucraina Russia, Mosca: no illusioni su piano pace europeo. LIVE

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Nessuna illusione su piano di pace europeo". LIVE

live Mondo
©Getty

La Russia non si fa "nessuna illusione" su un piano di pace europeo per l'Ucraina, perché finora la politica dei Paesi dell'Europa occidentale è stata "totalmente irresponsabile". Zelensky ha fatto sapere di essere disponibile a lavorare ad un piano presentato dal premier britannico Keir Starmer che prevede un  cessate il fuoco sulla falsariga di quello messo in campo da Donald Trump per Gaza 

 

in evidenza

La Russia non si fa "nessuna illusione" su un piano di pace europeo per l'Ucraina, perché finora la politica dei Paesi dell'Europa occidentale è stata "totalmente irresponsabile". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin. "Non ho alcuna illusione in merito, perché finora la politica dei Paesi dell'Europa occidentale e del regime di Kiev è stato totalmente irresponsabile, aggressiva e senza futuro", ha affermato Galuzin, citato dalla Tass. La scorsa settimana l'agenzia Bloomberg ha scritto che le nazioni europee stavano lavorando a una proposta di pace in 12 punti, con un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere di essere disponibile a lavorare ad un piano presentato dal premier britannico Keir Starmer che prevede un  cessate il fuoco sulla falsariga di quello messo in campo da Donald Trump per Gaza. 

Il premier ungherese Orban: "L'Ue non conta nulla. Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia"

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

  • Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
  • Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)     
LIVE

Mosca: 17 droni ucraini abbattuti stanotte su 3 regioni russe

Il Ministero della Difesa di Mosca afferma che 17 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti stanotte sulle regioni russe della capitale, di Kaluga e di Bryansk.

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina Russia, Mosca: no illusioni su piano pace europeo. LIVE

live Mondo

La Russia non si fa "nessuna illusione" su un piano di pace europeo per l'Ucraina, perché finora...

Gaza, Hamas riconsegna altro ostaggio: "Falso che li tratteniamo" LIVE

live Mondo

La bara con i resti di un ostaggio deceduto è stata portata fuori dalla Striscia di Gaza dall'Idf...

Ucraina, Zelensky: "Si lavora su piano pace sulla falsariga di Gaza"

Mondo

La proposta è stata avanzata dal premier inglese, Keir Starmer, ai leader della coalizione dei...

Gaza, Hamas riconsegna il corpo del 16° ostaggio a Israele

Mondo

L'Idf ha reso noto che Hamas ha restituito la salma Gaza City. Due morti nel raid israeliano ad...

Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella provincia di Balikesir

Mondo

Il sisma, registrato alle 22:48 locali, è stato avvertito anche in diverse altre città nell'area...

Mondo: I più letti