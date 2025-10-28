Guerra Ucraina Russia, Mosca: no illusioni su piano pace europeo. LIVE

La Russia non si fa "nessuna illusione" su un piano di pace europeo per l'Ucraina, perché finora la politica dei Paesi dell'Europa occidentale è stata "totalmente irresponsabile". Zelensky ha fatto sapere di essere disponibile a lavorare ad un piano presentato dal premier britannico Keir Starmer che prevede un cessate il fuoco sulla falsariga di quello messo in campo da Donald Trump per Gaza
La Russia non si fa "nessuna illusione" su un piano di pace europeo per l'Ucraina, perché finora la politica dei Paesi dell'Europa occidentale è stata "totalmente irresponsabile". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin. "Non ho alcuna illusione in merito, perché finora la politica dei Paesi dell'Europa occidentale e del regime di Kiev è stato totalmente irresponsabile, aggressiva e senza futuro", ha affermato Galuzin, citato dalla Tass. La scorsa settimana l'agenzia Bloomberg ha scritto che le nazioni europee stavano lavorando a una proposta di pace in 12 punti, con un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere di essere disponibile a lavorare ad un piano presentato dal premier britannico Keir Starmer che prevede un cessate il fuoco sulla falsariga di quello messo in campo da Donald Trump per Gaza.
Mosca: 17 droni ucraini abbattuti stanotte su 3 regioni russe
Il Ministero della Difesa di Mosca afferma che 17 droni ucraini sono stati intercettati e distrutti stanotte sulle regioni russe della capitale, di Kaluga e di Bryansk.