Trump: "Troveremo una soluzione anche al conflitto in Ucraina". LIVE

Guerra Ucraina Russia, Trump: "Riusciremo a trovare una soluzione". LIVE

live Mondo
©Ansa

Il presidente americano in Corea del Sud ha ribadito di essere riuscito a risolvere un totale di otto conflitti. "L'unico che non ho affrontato" - ha detto - "è quello tra Russia e Ucraina. Ma anche quello verrà risolto. Pensavo che sarebbe stato facile, grazie al mio rapporto con il presidente russo Vladimir Putin: si è rivelato invece un po' diverso, ma credo che verrà risolto". Zelensky: "Serve sostegno europeo per altri due-tre anni di lotta"

Il presidente americano Donald Trump ha nuovamente espresso fiducia nella risoluzione della guerra in Ucraina, riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Intervenendo al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) nella città sudcoreana di Gyeongju, Trump ha ribadito di essere riuscito a risolvere un totale di otto conflitti. "L'unico che non ho affrontato" - ha detto - "è quello tra Russia e Ucraina. Ma anche quello verrà risolto. Pensavo che sarebbe stato facile, grazie al mio rapporto con il presidente" russo Vladimir "Putin: si è rivelato invece un po' diverso, ma credo che verrà risolto. Chi avrebbe mai pensato che avremmo creato la pace in Medio Oriente ma non ottenuto quella tra la Russia e l'Ucraina? Perché la pace in Medio Oriente era irrealizzabile", ha aggiunto Trump. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno del sostegno finanziario europeo per continuare a combattere le forze russe d'invasione per altri due o tre anni. "L'ho ribadito a tutti i leader europei. Ho detto loro che non combatteremo per decenni, ma che dovete dimostrare che per un certo periodo sarete in grado di fornire un sostegno finanziario stabile all'Ucraina", ha detto Zelensky.

Trump: "Ci sarà una soluzione anche alla guerra in Ucraina"

