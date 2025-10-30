Ucraina, Trump: “Usa e Cina lavoreranno insieme su guerra”. LIVE

Il presidente americano ha detto a bordo dell'Air FOrce One che la guerra in Ucraina è emersa "con grande forza" durante il suo incontro con Xi Jinping e i due ne hanno parlato a lungo. Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che secondo Mosca sono accerchiati nella aree di Pokrovsk e di Kupyansk. Kiev nega. Nuovo avvistamento di diversi droni sopra una base militare in Belgio
Il presidente Trump ha Detto a bordo dell'Air FOrce One che la guerra in Ucraina è emersa "con grande forza" durante il suo incontro con Xi Jinping, e i due ne hanno parlato a lungo. "Lavoreremo entrambi insieme per vedere se possiamo ottenere qualcosa", ha detto Trump. Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che secondo Mosca sono accerchiati nella aree di Pokrovsk e di Kupyansk. Kiev sostiene che le affermazioni in proposito del presidente russo, Vladimir Putin, sono "invenzioni e fantasie non basate su nessuna prova concreta" e che le linee di rifornimento sono ancora aperte. Nuovo avvistamento di diversi droni sopra una base militare in Belgio. Dopo l'allarme di inizio ottobre sulla base militare di Elsenborn, questa volta i velivoli sono stati avvistati sulla base dell'esercito belga di Marche-en-Famenne, in Vallonia, secondo quanto riferito dal ministro della Difesa Theo Francken su X.
Esercito Kiev smentisce accerchiamento Kupiansk
Le forze armate ucraine hanno smentito, con un comunicato diffuso su Telegram, che i russi abbiano accerchiato le truppe schierate a difesa di Kupiansk, nella regione di Kharkiv. Kiev sostiene che le affermazioni in proposito del presidente russo, Vladimir Putin, sono "invenzioni e fantasie non basate su nessuna prova concreta" e che le linee di rifornimento sono ancora aperte. Nondimeno, avverte l'esercito ucraino, a Kupiansk e nei suoi dintorni sono in corso "pesanti combattimenti" e i russi starebbero cercando di consolidare posizione nella parte settentrionale della città.
Zelensky: "Situazione a Kupyansk difficile, ma la controlliamo"
"La situazione a Kupyansk rimane difficile. Ma i difensori ucraini ora hanno un maggiore controllo". Lo riporta Rbc-Ucraina citando il discorso serale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, annunciando di aver avuto un colloquio approfondito con il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, e con il capo di Stato maggiore delle forze armate ucraine, Andriy Hnatov, sulla situazione al fronte.
Piano di 12 punti per l'Ucraina, cessate il fuoco prima di tutto
La bozza del piano europeo in 12 punti per arrivare alla pace in Ucraina è strutturata su due fasi: la prima è il "cessate il fuoco", e la seconda, i "negoziati". Lo scrive Radio Free Europe/Radio Liberty che ha visionato il progetto a cui la Coalizione dei Volenterosi, il gruppo di oltre 20 Paesi che sostengono l'Ucraina, sta lavorando dalla primavera scorsa, ma che non è ancora stato discusso ufficialmente a livello Ue. ll documento afferma che il cessate il fuoco "inizierà 24 ore dopo che le parti avranno accettato il piano" e che la linea di confine provvisoria "sarà congelata al punto in cui si trovava all'inizio del cessate il fuoco".