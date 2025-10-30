Ucraina, Trump: “Usa e Cina lavoreranno insieme su guerra”. LIVE

Il presidente Trump ha Detto a bordo dell'Air FOrce One che la guerra in Ucraina è emersa "con grande forza" durante il suo incontro con Xi Jinping, e i due ne hanno parlato a lungo. "Lavoreremo entrambi insieme per vedere se possiamo ottenere qualcosa", ha detto Trump. Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Kiev a decidere la resa dei militari ucraini che secondo Mosca sono accerchiati nella aree di Pokrovsk e di Kupyansk. Kiev sostiene che le affermazioni in proposito del presidente russo, Vladimir Putin, sono "invenzioni e fantasie non basate su nessuna prova concreta" e che le linee di rifornimento sono ancora aperte. Nuovo avvistamento di diversi droni sopra una base militare in Belgio. Dopo l'allarme di inizio ottobre sulla base militare di Elsenborn, questa volta i velivoli sono stati avvistati sulla base dell'esercito belga di Marche-en-Famenne, in Vallonia, secondo quanto riferito dal ministro della Difesa Theo Francken su X.

Gli approfondimenti:

