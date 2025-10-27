Orbán vede il Papa e poi Meloni. Si discute della guerra in Ucraina

Il premier ungherese è in mattinata al Vaticano, poi si sposta a Palazzo Chigi. Si parla ancora del conflitto tra Mosca e Kiev, su cui Budapest si è sempre mostrata piuttosto lontana dalla linea intransigente di Bruxelles, da ultimo sulla possibilità di applicare nuove sanzioni al petrolio russo

Il nodo delle sanzioni sul petrolio russo

Diverse cancellerie europee considerano Meloni capace di svolgere un ruolo da mediatrice nella complicata partita sulle sanzioni Ue contro il petrolio russo, punto sul quale Orbán – da sempre su posizioni vicine a Mosca – è del tutto contrario. Il tema sanzioni è stato affrontato venerdì 24 ottobre dal tavolo dei volenterosi, convocato dal premier britannico Keir Starmer, a cui Meloni ha partecipato in videoconferenza. E anche in quella occasione ha confermato l’importanza di una linea europea unita, con il sostegno degli Stati Uniti, che già si sono mossi contro il petrolio russo.

Meloni al centro tra Ungheria e Ue

Insomma, l'incontro tra Meloni e Orbán avrebbe la benedizione degli alleati, nel tentativo di tenere aperto un canale con Budapest sugli sviluppi della risposta europea a Mosca. E per fare in modo che l'Ue, quando dovranno essere prese delle decisioni importanti, marci in un contesto di massima unità. Da non sottovalutare il fatto che Meloni condivide con il premier ungherese l'idea di non modificare il voto all'unanimità nelle decisioni del Consiglio europeo su questioni considerate sensibili, come la politica estera e la sicurezza comune (vi rientrano anche le decisioni sulle sanzioni).



