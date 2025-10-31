I droni ucraini hanno colpito e danneggiato nella notte una centrale termoelettrica nell'oblast di Orel, in Russia. Lo riporta The Kyiv Independent citando il governatore regionale Andrej Klychkov. Klychkov ha affermato che la centrale elettrica di Orel è stata colpita dai detriti dei droni intercettati, "causando danni alle apparecchiature di alimentazione elettrica", ed inoltre che le riparazioni sono in corso e la corrente elettrica e' stata "quasi completamente ripristinata".