Guerra Ucraina Russia, Financial Times: "Cancellato vertice Trump-Putin a Budapest". LIVE
L'annullamento è stato deciso dopo una tesa telefonata tra capi della diplomazia dei due Paesi, l'americano Marco Rubio e il russo Sergey Lavrov. Svolta di Washington sui test atomici. Gli Stati Uniti non li effettuavano dal 1992. Allarme della Cina che esorta l'America a “rispettare scrupolosamente” la moratoria globale. Mosca avverte invece che la Russia “agirà di conseguenza”. Condanna dell'Onu. Raid di droni e missili russi hanno colpito diverse centrali e altre infrastrutture elettriche in tutto il Paese
in evidenza
Svolta di Washington sui test atomici. “Ho dato istruzioni al dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari. Questo processo inizierà immediatamente”, annuncia Trump su Truth. “Odio farlo, ma visti i test di altri Paesi non ho scelta!” spiega il presidente Usa. Gli Stati Uniti non li effettuavano dal 1992. Allarme della Cina che esorta l'America a “rispettare scrupolosamente” la moratoria globale. Mosca avverte invece che la Russia “agirà di conseguenza”. Condanna dell'Onu. Per l'Iran quello degli Usa è un annuncio “irresponsabile”. Raid di droni e missili russi hanno colpito diverse centrali e altre infrastrutture elettriche in tutto il Paese. Zelensky: "Mosca vuole distruggere tutto, servono sanzioni".
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Financial Times, "cancellato vertice Trump-Putin a Budapest"
Gli Stati Uniti hanno annullato il vertice di Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, dopo che Mosca ha inviato un promemoria a Washington in cui esprime una posizione ferma e pone dure richieste all'Ucraina in cambio di un cessate il fuoco, inclusa la cessione di ulteriori porzioni di territorio. Lo riporta il "Financial Times" citando fonti informate, secondo cui l''annullamento e' stato decisodopo una tesa telefonata tra capi della diplomazia dei due Paesi, l'americano Marco Rubio e il russo Sergey Lavrov.
Attacchi ucraini nella notte, intercettati 130 droni in Russia
La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 130 droni ucraini sopra diverse regioni durante la notte. Lo riferisce la Tass citando il ministero della Difesa. Sotto attacco, tra le altre, le regioni di Belgorod, Rostov, Volgograd e Mosca.
Droni Kiev su centrale termoelettrica di Orel in Russia
I droni ucraini hanno colpito e danneggiato nella notte una centrale termoelettrica nell'oblast di Orel, in Russia. Lo riporta The Kyiv Independent citando il governatore regionale Andrej Klychkov. Klychkov ha affermato che la centrale elettrica di Orel è stata colpita dai detriti dei droni intercettati, "causando danni alle apparecchiature di alimentazione elettrica", ed inoltre che le riparazioni sono in corso e la corrente elettrica e' stata "quasi completamente ripristinata".
Kiev, raffica di droni contro Sumy, almeno due feriti
"I russi hanno attaccato le infrastrutture civili di Sumy in serata, lanciando 10 droni sulla città in un'ora e ferendo almeno due persone". Lo ha reso noto il governatore della regione di Sumy, Oleg Hryhorov, scrive l'Ukrainska Pravda. Secondo le autorità locali, sono state "udite delle esplosioni in città".
Consiglieri di Trump sorpresi dall'annuncio dei test nucleari
I consiglieri di Donald Trump sono stati colti di sorpresa dall'annuncio del presidente sulla ripresa dei test nucleari. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali al momento al Pentagono non si sta muovendo nulla che possa suggerire un'attività di test nucleare.
Iran: "Annuncio test nucleari Usa è irresponsabile"
L'Iran ha denunciato come "irresponsabile" l'annuncio di Donald Trump di una ripresa dei test nucleari americani, vedendovi una "grave minaccia alla pace". "L'annuncio della ripresa dei test nucleari è una misura regressiva e irresponsabile che costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. Il mondo deve unirsi per chiedere conto agli Stati Uniti che normalizzano la proliferazione di queste armi odiose", ha dichiarato su X il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi nella notte tra giovedì e venerdì. Il ministro ha affermato che gli Stati Uniti costituiscono "il rischio di proliferazione più pericoloso al mondo".
Respinto attacco con i droni in Russia, non ci sono vittime
Un attacco coi droni delle forze armate ucraine nella regione di Jaroslavl' è stato respinto ieri sera in Russia, senza causare vittime. Lo riferisce la Tass riportando quanto scritto dal governatore Mikhail Yevrayev sul suo canale Telegram. "Ieri sera, un attacco con droni ucraini è stato respinto sopra Jaroslavl'. Non ci sono vittime", ha scritto. Secondo il governatore, alcuni frammenti dei droni potrebbero trovarsi all'interno della regione e sono importanti per le indagini.