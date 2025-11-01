Cnn: ok Pentagono a Tomahawk a Kiev. A Trump decisione finale. LIVE

I voli sono stati sospesi per quasi due ore all'aeroporto di Berlino Brandeburgo a causa dell'avvistamento di droni non identificati, ha dichiarato un portavoce dell'aeroporto. Decolli e atterraggi sono stati sospesi tra le 20:08 e le 21:58 ora locale e "diversi voli" sono stati dirottati verso altre città tedesche durante la chiusura, ha affermato il portavoce.