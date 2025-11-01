Guerra Ucraina Russia, Cnn: ok Pentagono a Tomahawk a Kiev. A Trump decisione finale. LIVE
Il Pentagono ha dato il via libera alla Casa Bianca per fornire all'Ucraina missili Tomahawk a lungo raggio dopo aver valutato che ciò non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte Usa, lasciando la decisione politica finale nelle mani del presidente Donald Trump: lo riferisce la Cnn citando tre funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della questione. Per il FT gli Usa hanno annullato l'incontro tra Trump e Putin a Budapest dopo che la Russia ha avanzato "richieste dure" per risolvere il conflitto
in evidenza
Il Pentagono ha dato il via libera alla Casa Bianca per fornire all'Ucraina missili Tomahawk a lungo raggio dopo aver valutato che ciò non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi, lasciando la decisione politica finale nelle mani del presidente Donald Trump: lo riferisce la Cnn citando tre funzionari statunitensi ed europei a conoscenza della questione. Per il Financial Times gli Usa hanno annullato l'incontro tra Trump e Putin a Budapest dopo che la Russia ha avanzato "richieste dure" per risolvere il conflitto in Ucraina.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Droni: allarme a Berlino, voli sospesi per 2 ore
I voli sono stati sospesi per quasi due ore all'aeroporto di Berlino Brandeburgo a causa dell'avvistamento di droni non identificati, ha dichiarato un portavoce dell'aeroporto. Decolli e atterraggi sono stati sospesi tra le 20:08 e le 21:58 ora locale e "diversi voli" sono stati dirottati verso altre città tedesche durante la chiusura, ha affermato il portavoce.
Sindaco di Mosca, 'abbattuto un nuovo drone verso la capitale'
"Un nuovo drone in rotta verso Mosca è stato abbattuto". Lo ha annunciato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Lo riporta Ria Novosti. "Un altro drone in volo verso Mosca è stato distrutto . I servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dell'incidente", ha scritto sui social. In precedenza, Sobyanin aveva segnalato la distruzione di un drone che volava sempre verso la capitale.
Russia, abbattuti 98 droni ucraini durante la notte
Le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 98 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito, riporta la Tass, il Ministero della Difesa di Mosca. Il dipartimento militare riferisce di aver colpito 45 droni sulla regione di Belgorod, 12 droni sulla regione di Samara, 11 droni sulla regione di Mosca, di cui sei in volo verso Mosca, 10 droni ciascuna sulle regioni di Voronezh e Rostov, quattro droni sulla regione di Tula, due droni ciascuna sulle regioni di Lipetsk e Ryazan e un droni ciascuna sulle regioni di Kursk e Kaluga.