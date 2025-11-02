Guerra Ucraina, Mosca vara sottomarino per super drone nucleare

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mosca vara sottomarino per super drone nucleare, abbattuti 164 droni ucraini nella notte

live Mondo
©Ansa

"Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "È necessario invece un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo ucraino", ha sottolineato. Il sottomarino nucleare "Khabarovsk", progettato per trasportare il drone subacqueo a capacità nucleare Poseidon. Il Pentagono ha dato il via libera alla Casa Bianca per fornire all'Ucraina missili Tomahawk

in evidenza

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 164 droni ucraini sopra le regioni russe, il Mar d'Azov e il Mar Nero durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "È necessario invece un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo ucraino - ha sottolineato - non su un vertice".

E' stato varato a Severodvinsk, all'estremità occidentale del delta della Dvina Settentrionale a 35 km a ovest di Arcangelo, in Russia, il sottomarino nucleare russo 'Khabarovsk'. Il sottomarino sarà sottoposto a una serie di test in mare ed è strato progettato per poter trasportare il drone e siluro a guida autonoma Poseidon.

Il Pentagono ha dato il via libera alla Casa Bianca per fornire all'Ucraina missili Tomahawk a lungo raggio dopo aver valutato che ciò non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi, lasciando la decisione politica finale nelle mani del presidente Donald Trump.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Mosca, abbattuti 164 droni ucraini nella notte

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 164 droni ucraini sopra le regioni russe, il Mar d'Azov e il Mar Nero durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. 

Mosca: non urgente vertice Putin-Trump, lavorare su Ucraina

Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "È necessario invece un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo ucraino - ha sottolineato - non su un vertice" 

Mondo: Ultime notizie

Katz incontra Caine: "Discusso della smilitarizzazione di Hamas". LIVE

live Mondo

Durante l'incontro le discussioni si sono incentrate sulle "sfide negli scenari vicini e lontani,...

Giorno dei Morti, le tradizioni per commemorare i defunti nel mondo

Mondo

Il Giorno dei Morti è una ricorrenza con radici profonde: in Italia e nel mondo, questa giornata...

12 foto

Guerra Ucraina, Mosca vara sottomarino per super drone nucleare

live Mondo

"Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald...

Inghilterra, assalto con coltello su treno: "molti feriti". Due fermi

Mondo

Secondo quanto riportano i media locali, il servizio di ambulanza dell'Inghilterra orientale ha...

Mosca vara sottomarino Khabarovsk, può portare i Poseidon

Mondo

È stato varato oggi a Severodvinsk, nel nord della Russia, il sottomarino nucleare "Khabarovsk",...

Mondo: I più letti