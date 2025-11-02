Guerra Ucraina, Mosca vara sottomarino per super drone nucleare

Mosca vara sottomarino per super drone nucleare, abbattuti 164 droni ucraini nella notte
"Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "È necessario invece un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo ucraino", ha sottolineato. Il sottomarino nucleare "Khabarovsk", progettato per trasportare il drone subacqueo a capacità nucleare Poseidon. Il Pentagono ha dato il via libera alla Casa Bianca per fornire all'Ucraina missili Tomahawk
in evidenza
I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 164 droni ucraini sopra le regioni russe, il Mar d'Azov e il Mar Nero durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "È necessario invece un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo ucraino - ha sottolineato - non su un vertice".
E' stato varato a Severodvinsk, all'estremità occidentale del delta della Dvina Settentrionale a 35 km a ovest di Arcangelo, in Russia, il sottomarino nucleare russo 'Khabarovsk'. Il sottomarino sarà sottoposto a una serie di test in mare ed è strato progettato per poter trasportare il drone e siluro a guida autonoma Poseidon.
Il Pentagono ha dato il via libera alla Casa Bianca per fornire all'Ucraina missili Tomahawk a lungo raggio dopo aver valutato che ciò non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi, lasciando la decisione politica finale nelle mani del presidente Donald Trump.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Mosca, abbattuti 164 droni ucraini nella notte
I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 164 droni ucraini sopra le regioni russe, il Mar d'Azov e il Mar Nero durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo.
Mosca: non urgente vertice Putin-Trump, lavorare su Ucraina
Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "È necessario invece un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo ucraino - ha sottolineato - non su un vertice"