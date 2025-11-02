Guerra Ucraina, Mosca vara sottomarino per super drone nucleare

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 164 droni ucraini sopra le regioni russe, il Mar d'Azov e il Mar Nero durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "È necessario invece un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo ucraino - ha sottolineato - non su un vertice".

E' stato varato a Severodvinsk, all'estremità occidentale del delta della Dvina Settentrionale a 35 km a ovest di Arcangelo, in Russia, il sottomarino nucleare russo 'Khabarovsk'. Il sottomarino sarà sottoposto a una serie di test in mare ed è strato progettato per poter trasportare il drone e siluro a guida autonoma Poseidon.

Il Pentagono ha dato il via libera alla Casa Bianca per fornire all'Ucraina missili Tomahawk a lungo raggio dopo aver valutato che ciò non avrebbe avuto un impatto negativo sulle scorte statunitensi, lasciando la decisione politica finale nelle mani del presidente Donald Trump.

