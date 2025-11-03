Offerte Sky
Guerra Ucraina, Trump: “Ho fermato otto guerre, sta funzionando anche con Putin”. LIVE

Mondo

Il presidente Usa si è vantato in una intervista al programma "60 Minutes" della Csb di aver messo fine a otto guerre usando varie tattiche negoziali, a partire dai dazi. Trump ha poi ha detto che non sta prendendo in considerazione l'idea di fornire all'Ucraina i Tomahawk. Mosca continua a martellare l'Ucraina. Zelensky sprona le truppe a resistere e annuncia che da Berlino sono arrivati i tanto attesi missili Patriot. Per il Cremlino, per ora non è urgente un incontro Putin-Trump: “È possibile, ma ora non serve”

Donald Trump si è vantato in una intervista al programma "60 Minutes" della Csb di aver messo fine a otto guerre usando varie tattiche negoziali, a partire dai dazi. "E perché non ha funzionato con Putin", gli ha chiesto la conduttrice. "Sta funzionando con Putin, io penso", ha replicato il tycoon. Il presidente Usa ha poi ha detto che non sta prendendo in considerazione l'idea di fornire all'Ucraina i Tomahawk, i missili a lungo raggio. Mosca continua a martellare l'Ucraina. In una settimana “1.500 droni d'attacco, 1.170 bombe aeree guidate e oltre 70 missili sono stati utilizzati dai russi per attaccare la vita in Ucraina”, riferisce Zelensky. Il leader ucraino sprona le truppe a resistere e annuncia che da Berlino sono arrivati i tanto attesi missili Patriot. Per il Cremlino, per ora non è urgente un incontro Putin-Trump: “È possibile, ma ora non serve”.

Trump: "Non sto valutando i Tomahawk per Kiev"

Donald Trump ha detto che non sta prendendo in considerazione l'idea di fornire all'Ucraina i Tomahawk, i missili a lungo raggio. Alla domanda di un giornalista a bordo dell'Air Force One se non stesse valutando la possibilità di fornire queste armi a Kiev, il presidente ha risposto: "No, non proprio". 

Trump: "Asset russi congelati? Non sono coinvolto in discussioni"

"Immagino che l'Europa e la Russia stiano discutendo, io non sono coinvolto in queste discussioni": lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One rispondendo ad una domanda sugli asset russi congelati. 

Trump: "Ho fermato otto guerre, sta funzionando anche con Putin"

Donald Trump si è vantato in una intervista al  programma "60 Minutes" della Csb di aver messo fine a otto guerre usando varie tattiche negoziali, a partire dai dazi. "E perché non ha funzionato con Putin", gli ha chiesto la conduttrice. "Sta funzionando con Putin, io penso", ha replicato il tycoon. 

