Trump: “Ho fermato otto guerre, sta funzionando anche con Putin”. LIVE

Donald Trump si è vantato in una intervista al programma "60 Minutes" della Csb di aver messo fine a otto guerre usando varie tattiche negoziali, a partire dai dazi. "E perché non ha funzionato con Putin", gli ha chiesto la conduttrice. "Sta funzionando con Putin, io penso", ha replicato il tycoon. Il presidente Usa ha poi ha detto che non sta prendendo in considerazione l'idea di fornire all'Ucraina i Tomahawk, i missili a lungo raggio. Mosca continua a martellare l'Ucraina. In una settimana “1.500 droni d'attacco, 1.170 bombe aeree guidate e oltre 70 missili sono stati utilizzati dai russi per attaccare la vita in Ucraina”, riferisce Zelensky. Il leader ucraino sprona le truppe a resistere e annuncia che da Berlino sono arrivati i tanto attesi missili Patriot. Per il Cremlino, per ora non è urgente un incontro Putin-Trump: “È possibile, ma ora non serve”.

