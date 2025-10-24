Ucraina, oggi il Vertice dei Volenterosi a Londra con Zelenksy

La riunione è co-ospitata dal Primo ministro inglese Starmer e dal Presidente francese Macron. Partecipa anche il Segretario generale della Nato, Mark Rutte. Starmer lancerà un appello affinché forniscano a Kiev armi a lungo raggio e sblocchino gli asset russi congelati per trasferirli agli ucraini

A Londra oggi è il giorno della riunione della Coalizione dei volenterosi, co-ospitata dal Primo ministro inglese Starmer e dal Presidente francese Macron. Partecipa anche il Segretario generale della Nato, Mark Rutte. Intanto, è già trapelato che Starmer lancerà un appello proprio ai volenterosi affinché forniscano all'Ucraina armi a lungo raggio e sblocchino gli asset russi congelati per trasferirli a Kiev ( LE NEWS LIVE SULLA GUERRA ). Secondo una nota pubblicata da Downing Street , Starmer, chiederà ai partecipanti di "mettere l'Ucraina nella posizione più forte possibile in vista dell'inverno", sollecitando azioni concrete "per escludere petrolio e gas russi dal mercato globale, completare il lavoro sugli asset sovrani di Mosca per liberare miliardi di sterline a sostegno della difesa ucraina e aumentare la fornitura di capacità a lungo raggio". Alla riunione partecipa, di persona, anche il presidente ucraino Zelensky.

La Coalizione dei volenterosi

Al vertice partecipano di persona anche la premier danese Mette Frederiksen, il primo ministro olandese Dick Schoof, mentre altri 20 leader si collegheranno in videoconferenza. La precedente riunione della Coalizione si era tenuta a Parigi lo scorso 4 settembre, sempre co-presieduta da Starmer e da Macron. In quell'occasione, i leader avevano annunciato che 26 Paesi si erano impegnati a dispiegare forze di deterrenza in Ucraina una volta raggiunto un cessate il fuoco, lavorando in parallelo sugli aspetti giuridici e politici delle future garanzie di sicurezza per Kiev. Da quando è nata, a marzo del 2025, la Coalizione dei volenterosi - costituita da un numeroso gruppo di Paesi occidentali - mira a lavorare per la fine della guerra tra Russia e Ucraina.