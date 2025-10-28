Il Papa: "Guerra mai santa, conflitti non si risolvono con violenza"

Al Colosseo, davanti ai rappresentanti delle religioni di tutto il mondo, Leone XIV ha invocato la fine delle guerre e il ritorno del dialogo tra i popoli. Al suo fianco la Comunità di Sant’Egidio e i giovani che hanno letto un messaggio di speranza. La cerimonia si è conclusa con una preghiera corale per la pace, a cui ha preso parte anche l’inviato del Patriarcato di Mosca. Il Pontefice ha ricordato che “solo la pace è santa” e ha chiesto di “disarmare le parole” ascolta articolo

"Basta guerre!". Questo l'appello che Papa Leone XIV ripete più volte nel suo discorso al Colosseo, dove i leader religiosi si sono ritrovati per una preghiera per la pace. Ci sono i rappresentanti delle varie confessioni cristiane ma anche rabbini, musulmani, fedeli delle religioni dell'Asia orientale. Ci sono vescovi e religiosi dei territori piagati dai conflitti, dall'Ucraina e la Terra Santa. A pregare nel cuore di Roma, per invocare a Dio il dono della pace, c'è anche l'inviato di Kirill, il metropolita Antonij del Patriarcato di Mosca. Una preghiera corale, nell'anfiteatro romano dove sono stati uccisi tanti cristiani, che voleva farsi interprete della "sete di pace" dei popoli. Si chiude così l'incontro internazionale della Comunità di Sant'Egidio, "Osare la pace", che dà appuntamento nel 2026, per la quarantesima edizione, ad Assisi, dove tutto è cominciato con l'incontro tra Giovanni Paolo II e i rappresentanti di tutte le fedi.

"Il mondo ha sete di pace" "Il mondo ha sete di pace: ha bisogno di una vera e solida epoca di riconciliazione, che ponga fine alla prevaricazione, all'esibizione della forza e all'indifferenza per il diritto. Basta guerre, con i loro dolorosi cumuli di morti, distruzioni, esuli!", chiede il Papa sottolineando, come anche l'appello letto da una giovane di Sant'Egidio, che "mai la guerra è santa, solo la pace è santa". Leone torna anche ad invocare il ruolo della diplomazia in un momento nel quale sembra prevalere solo la forza: "il dialogo, il negoziato, la cooperazione possono affrontare e risolvere le tensioni che si aprono nelle situazioni conflittuali. Devono farlo!", sottolinea il Pontefice. Al Colosseo erano presenti, oltre al fondatore e al presidente della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo, molti cardinali, a partire da Matteo Zuppi, ma anche il cardinale di Baghdad Luis Sako o quello di Kinshasa Fridolin Ambongo. Tanti i rappresentanti del mondo ebraico, a sessant'anni dalla Nostra Aetate che suggellò il rapporto tra i cattolici e gli ebrei; tra loro il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni.

"Costruiamo ponti, non muri" Nell'appello letto dai giovani di Sant'Egidio si sottolinea che "non c'è futuro se la guerra si sostituisce alla diplomazia e al dialogo nella soluzione dei conflitti". "Costruiamo ponti e non muri - è l'esortazione -. Fermiamo le guerre e apriamo il tempo della riconciliazione, per una sicurezza fondata sul dialogo e non sull'escalation della produzione e della minaccia delle armi". La pace è al centro anche della Lettera apostolica che il Papa ha pubblicato oggi pensando al mondo dei giovani e dell'educazione. Nel documento 'Disegnare nuove mappe di speranza', Leone lancia un appello a tutte le comunità educative: "disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Disarmate le parole, perché l'educazione non avanza con la polemica, ma con la mitezza che ascolta".