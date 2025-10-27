Trump in Giappone: "Il test del missile russo non è appropriato"

Il presidente degli Stati Uniti è decollato questa mattina dall'aeroporto della capitale malese Kuala Lumpur, prima tappa del suo tour asiatico. Ai giornalisti a bordo dell'Air Force One ha detto che l'annuncio di Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare non era "appropriato". "Dovrebbe far cessare la guerra. Una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno. È quello che dovrebbe fare invece di testare missili"

L'aereo di Donald Trump è decollato questa mattina dall'aeroporto internazionale della capitale malese Kuala Lumpur, prima tappa del suo tour asiatico. Il presidente degli Stati Uniti è atteso oggi in Giappone, dove sarà ricevuto dal neopremier Sanae Takaichi. Ai giornalisti, a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che l'annuncio del suo omologo russo Vladimir Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare non era "appropriato". "Dovrebbe far cessare la guerra. Una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno. È quello che dovrebbe fare invece di testare missili", ha detto. Trump si è anche congratulato con il suo alleato ultraliberale argentino Javier Milei, che ha vinto le elezioni di medio termine con poco più del 40% dei voti. "Congratulazioni al presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina. Sta facendo un lavoro straordinario! La nostra fiducia in lui è stata giustificata dal popolo argentino", ha scritto Trump sul suo social network Truth.