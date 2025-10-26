Argentina, urne aperte per le elezioni legislative di medio-termine

I seggi hanno aperto alle 8 locali (le 12 in Italia) e chiuderanno alle 18 (le 22 in Italia). Gli argentini chiamati al voto sono 36 milioni. In ballo c’è il rinnovo della metà dei posti della Camera (127) e un terzo dei posti del Senato (24), ma è anche un test sul consenso al presidente ultraliberista. Secondo alcuni dei principali analisti politici, dopo gli scrutini si aprirà una vera e propria guerra su come interpretare il voto ascolta articolo

In Argentina si vota per le elezioni legislative di medio termine: in ballo c’è il rinnovo della metà dei seggi della Camera (127) e un terzo dei seggi del Senato (24). Le urne hanno aperto alle 8 locali (le 12 in Italia) e chiuderanno alle 18 (le 22 in Italia). I primi risultati ufficiali dello scrutinio provvisorio dovrebbero arrivare dopo le 21 locali, cioè nella notte italiana. Secondo alcuni dei principali analisti politici, comunque, dopo gli scrutini si aprirà una vera e propria guerra su come interpretare il voto.

Il contesto Gli argentini chiamati ai seggi sono 36 milioni. Si vota in un contesto di forte volatilità dei mercati e di stancamento economico. Queste elezioni sono anche un banco di prova per il presidente Javier Milei: chi vota, infatti, deve affrontare il dilemma se ratificare il programma ultraliberale del governo di Milei - che ha promesso l'avvio di ulteriori riforme nella seconda metà del mandato - o se mettere un freno all'esecutivo (logorato negli ultimi mesi anche da diversi scandali) e rafforzare l'opposizione. A due anni dalla sorprendente vittoria alle presidenziali del 2023, comunque, il leader ultraliberista Milei è arrivato a queste elezioni legislative di medio-termine con un livello di consenso sceso ai minimi dall'inizio del mandato e in un'Argentina sfiancata dalle politiche di tagli e aggiustamento della spesa. Vedi anche Elezioni Argentina 2025, test fondamentale per Milei: lo scenario

Gli ultimi sondaggi Gli ultimi sondaggi pronosticano un esito finale incerto, con un testa a testa tra il partito di Milei, La Libertà Avanza (Lla), che raccoglie una media attorno al 36%, e la coalizione peronista Fuerza Patria (Fp), rilevata attorno al 34%. Il terzo incomodo in questa sfida tra partiti populisti è il Fronte delle Province Unite, guidato da un gruppo di governatori di partiti diversi. Tuttavia, i risultati degli scrutini verranno pubblicati divisi per ognuna delle 24 province del Paese e quindi senza un conteggio complessivo a livello nazionale: in tale contesto, gli analisti politici prevedono che una volta chiuse le urne si aprirà tra i diversi contendenti la battaglia per imporre un'interpretazione favorevole del voto. La “guerra” dei risultati Dopo gli scrutini, quindi, potrebbe aprirsi una vera e propria guerra su come interpretare il voto. Come ha sottolineato all’Ansa il politologo Andrés Malamud, "ci sono quattro diverse possibilità di interpretare i risultati: sommare i voti a livello nazionale, contare i seggi ottenuti, indicare la differenza tra i seggi guadagnati o perduti oppure evidenziare in quante province si è imposto un partito. Probabilmente vincerà chi riuscirà a imporre la propria narrativa". Tenendo conto dell'attuale sparuto manipolo di deputati e senatori su cui conta oggi, la Libertà Avanza - unico partito che si presenta con una stessa lista in tutte e 24 le province e che potrà esibire un risultato nazionale - quasi sicuramente vanterà un incremento del numero dei seggi. Per il governo l'obiettivo minimo in questa tornata è quello di raggiungere almeno il 30% dei seggi in una delle due Camere e poter difendere in questo modo i veti del presidente alle iniziative dell'opposizione. Ma attenti al risultato degli scrutini saranno anche i mercati, che da settimane scommettono su una svalutazione del peso, e il governo di Donald Trump, che ha dato un inedito sostegno all'alleato Milei in vista delle elezioni mettendo sul piatto un piano di aiuti da 40 miliardi di dollari. Vedi anche Trump quadruplica import carne argentina per far abbassare prezzi