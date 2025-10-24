Trump quadruplica import carne argentina per far abbassare prezzi

Da 20mila a 80mila tonnellate di carne bovina. Questa è la quantità che gli Stati Uniti importeranno ogni anno dall'Argentina, paese amico sottoposto a dazi agevolati. L'obiettivo, a detta del presidente Trump, è abbassare i prezzi della carne per i consumatori americani. Quest'anno, infatti, è stato registrato un nuovo record negativo a causa della scarsa disponibilità di bovini e della forte domanda dei consumatori. Il risultato? Un'impennata considerevole dei prezzi. Per questo il Dipartimento dell'Agricoltura Usa aveva annunciato un piano per espandere il patrimonio bovino nazionale e sostenere gli allevatori di bestiame americani che, all'annuncio del tycoon di agevolare il mercato argentino, non hanno reagito bene.