Mondo
Perché Trump punta sull’Australia per i materiali critici?
"Tra circa un anno, avremo così tanti minerali critici e terre rare che non sapremo cosa farne,” ha detto Trump lunedì scorso in occasione della presentazione dell’intesa con il primo ministro australiano Anthony Albanese. Si tratta di un accordo quadro per sviluppare congiuntamente progetti legati, appunto, a materiali critici e terre rare. Ma perché Trump punta sull'Australia?
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi