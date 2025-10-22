Perché Trump punta sull’Australia per i materiali critici?

"Tra circa un anno, avremo così tanti minerali critici e terre rare che non sapremo cosa farne,” ha detto Trump lunedì scorso in occasione della presentazione dell’intesa con il primo ministro australiano Anthony Albanese. Si tratta di un accordo quadro per sviluppare congiuntamente progetti legati, appunto, a materiali critici e terre rare. Ma perché Trump punta sull'Australia?