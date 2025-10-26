Russia: “Testato con successo nuovo missile nucleare Burevestnik”

Mosca ha fatto sapere di avere testato, lo scorso 21 ottobre, il nuovo missile balistico intercontinentale 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare, con una gittata operativa illimitata: “Ha coperto la distanza di 14mila chilometri in 15 ore”. "Non ha eguali al mondo", ha commentato il presidente russo. Ha poi ordinato la preparazione delle infrastrutture necessarie per l’entrata in servizio operativo del Burevestnik nelle forze armate

La Russia ha fatto sapere di aver testato con successo il nuovo missile balistico intercontinentale 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare. “Ha coperto la distanza di 14mila chilometri in 15 ore”, ha annunciato il capo di Stato maggiore russo Valerij Gerasimov, secondo quanto riportano le agenzie russe. Il test, hanno aggiunto, è avvenuto il 21 ottobre. Questo missile "non ha eguali al mondo", ha commentato il presidente Vladimir Putin (GUERRA RUSSA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI ).

Il presidente Vladimir Putin ha confermato che la Russia ha completato con successo il test finale del nuovo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. Il leader del Cremlino l’ha definito un’arma "unica", “invincibile”, con una gittata fino a 14mila chilometri. "I test decisivi sono ora completati", ha spiegato Putin in un video diffuso dal Cremlino durante un incontro con i vertici militari. Il presidente ha poi ordinato la preparazione delle infrastrutture necessarie per l’entrata in servizio operativo del Burevestnik nelle forze armate russe.

Già nei mesi scorsi alcuni esperti avevano avvertito di come Mosca si stesse preparando a testare il suo nuovo missile da crociera 9M730 Burevestnik, dotato di testata nucleare. Grazie alla sua propulsione nucleare, il Burevestnik sarebbe capace di colpire in qualsiasi punto del mondo.

Le caratteristiche del missile Burevestnik

Parlando delle caratteristiche del missile Burevestnik, il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov ha sottolineato: "Il missile ha effettuato un volo di molte ore, durante il quale ha coperto una distanza di 14mila chilometri. E non è il limite". Poi ha aggiunto: "Le caratteristiche tecniche del Burevestnik consentono di utilizzarlo contro bersagli altamente protetti a qualsiasi distanza con precisione garantita, con elevate capacità di bypassare i sistemi antimissile e di difesa aerea".

Le esercitazioni

Il test, come detto, è stato condotto il 21 ottobre: le Forze armate russe, infatti, hanno condotto un'esercitazione delle forze nucleari strategiche all'inizio di questa settimana. Secondo informazioni ufficiali, ha spiegato la Tass, un missile balistico intercontinentale Yars è stato lanciato dal cosmodromo di Plesetsk presso il poligono missilistico di Kura in Kamchatka, il sottomarino nucleare strategico Bryansk ha lanciato un missile balistico Sineva dal Mare di Barents e un aereo Tupolev Tu-95MS ha effettuato lanci di missili da crociera. Secondo i rapporti ufficiali, la Russia ha sviluppato il Burevestnik come arma di nuova generazione. Si tratta di un missile a propulsione nucleare con una gittata operativa illimitata.