Mondo

Il fragile asse tra Usa e Russia: perché l'incontro Rubio-Lavrov è saltato

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

La diplomazia americana prova a riaccendere il dialogo con Mosca, ma il tentativo naufraga ancor prima di cominciare e il mancato incontro rivela un clima di totale sfiducia. Putin resta interessato a ottenere l’intero Donbass. Kiev considera inaccettabile qualsiasi cessione. Un piano di pace appare sempre più lontano, e la fiducia europea verso Trump è minima. Ma senza di lui, nessuno sembra avere canali aperti con il Cremlino

