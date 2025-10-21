La diplomazia americana prova a riaccendere il dialogo con Mosca, ma il tentativo naufraga ancor prima di cominciare e il mancato incontro rivela un clima di totale sfiducia. Putin resta interessato a ottenere l’intero Donbass. Kiev considera inaccettabile qualsiasi cessione. Un piano di pace appare sempre più lontano, e la fiducia europea verso Trump è minima. Ma senza di lui, nessuno sembra avere canali aperti con il Cremlino