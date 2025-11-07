Il presidente Usa ha ribadito di aver “incaricato il dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria”, "visti i test di altri Paesi". Dopo che i soldati del 425esimo reggimento d'assalto ucraino hanno liberato l'edificio del consiglio comunale di Pokrovsk e issato la bandiera di Kiev, si sono verificati ancora combattimenti in strada. Massiccio attacco con droni ucraini nella regione di Volgograd, nel Sud della Russia: un morto. L'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, ha affermato che le parti in conflitto in Ucraina "a un certo punto capiranno che la soluzione diplomatica è l’unica via per poter tornare alla crescita economica". Intervenendo a un forum economico a Miami, Witkoff ha dichiarato che "la risoluzione del conflitto con mezzi militari è un cattivo affare per entrambe le parti" e che "solo una soluzione diplomatica consentirà a entrambi i Paesi di guardare avanti verso lo sviluppo". L'Arena di Verona dice no all'esibizione del baritono russo Abdrazakov, vicino a Putin.

