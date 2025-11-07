Guerra Ucraina, russi avanzano nel Donetsk e assediano Pokrovsk. LIVE

Attacco con droni ucraini nella regione di Volgograd. L'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, ha affermato che le parti in conflitto in Ucraina "a un certo punto capiranno che la soluzione diplomatica è l’unica via per poter tornare alla crescita economica". Trump ha ribadito di aver “incaricato il dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria”, "visti i test di altri Paesi". L'Arena di Verona dice no esibizione baritono russo Abdrazakov, vicino a Putin
Il presidente Usa ha ribadito di aver “incaricato il dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria”, "visti i test di altri Paesi". Dopo che i soldati del 425esimo reggimento d'assalto ucraino hanno liberato l'edificio del consiglio comunale di Pokrovsk e issato la bandiera di Kiev, si sono verificati ancora combattimenti in strada. Massiccio attacco con droni ucraini nella regione di Volgograd, nel Sud della Russia: un morto. L'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, ha affermato che le parti in conflitto in Ucraina "a un certo punto capiranno che la soluzione diplomatica è l’unica via per poter tornare alla crescita economica". Intervenendo a un forum economico a Miami, Witkoff ha dichiarato che "la risoluzione del conflitto con mezzi militari è un cattivo affare per entrambe le parti" e che "solo una soluzione diplomatica consentirà a entrambi i Paesi di guardare avanti verso lo sviluppo". L'Arena di Verona dice no all'esibizione del baritono russo Abdrazakov, vicino a Putin.
Primo ergastolo a soldato russo per uccisione prigioniero di guerra
L'Ucraina ha emesso la prima condanna all'ergastolo contro un soldato russo accusato di aver ucciso un prigioniero di guerra ucraino. Lo ha reso noto il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), precisando che si tratta della prima sentenza nella storia del Paese in cui un militare russo viene condannato al carcere a vita per l'esecuzione di un soldato delle forze di difesa.
Secondo l'accusa, il 27enne Smitry Kurashov avrebbe "giustiziato un militare ucraino che si era arresto dopo essere rimasto senza munizioni" durante i combattimenti nel gennaio 2024 nella regione meridionale di Zaporizhzhia. Kurashov era stato catturato quello stesso giorno e successivamente processato.
Svezia: "Ue si prepari a prolungato isolamento della Russia"
"L'Europa deve aumentare la sua competitività: si tratta della base per garantire la nostra prosperità anche in vista di un prolungato isolamento della Russia". Lo ha detto oggi il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, durante una visita a Tallinn, nel corso della quale ha incontrato suo omologo estone, Kristen Michal. "Non abbiamo mai avuto un controllo maggiore sul mar Baltico. Va da sé che questo infastidisce la Russia. I problemi con la Russia non finiranno con la conclusione della guerra: la Svezia, l'Estonia e il resto dell'Unione europea hanno il dovere di prepararsi", ha detto ancora Kristersson.
Witkoff: "Solo diplomazia può aprire via a crescita per Mosca e Kiev"
L'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, ha affermato che le parti in conflitto in Ucraina "a un certo punto capiranno che la soluzione diplomatica è l’unica via per poter tornare alla crescita economica". Intervenendo a un forum economico a Miami, Witkoff ha dichiarato che "la risoluzione del conflitto con mezzi militari è un cattivo affare per entrambe le parti" e che "solo una soluzione diplomatica consentirà a entrambi i Paesi di guardare avanti verso lo sviluppo".