Droni russi sull'Ucraina, almeno un morto e 10 feriti a Dnipro. LIVE

Durante la notte sono stati lanciati allarmi antiaerei in gran parte del territorio ucraino, con le autorità di diverse regioni, da Kharkiv a Odessa, che hanno segnalato attacchi russi con droni e missili e danni alle infrastrutture energetiche. A Dnipro, grande città dell'Est, un attacco con un drone ha distrutto un edificio di nove piani. IL bilancio è di almeno un morto e dieci feriti, tra cui due bambini