Droni russi sull'Ucraina, almeno un morto e 10 feriti a Dnipro. LIVE

Durante la notte sono stati lanciati allarmi antiaerei in gran parte del territorio ucraino, con le autorità di diverse regioni, da Kharkiv a Odessa, che hanno segnalato attacchi russi con droni e missili e danni alle infrastrutture energetiche. A Dnipro, grande città dell'Est, un attacco con un drone ha distrutto un edificio di nove piani. IL bilancio è di almeno un morto e dieci feriti, tra cui due bambini
Mosca: abbattuti 79 droni ucraini, un ferito in Saratov
Mosca afferma che 79 droni d'attacco ucraini sono stati abbattuti stanotte sulle regioni russe, con un bilancio di almeno un ferito in quella sudoccidentale di Saratov. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo e le autorità locali