L’irrilevanza dell’Europa al tempo della forza

La crisi ucraina mette a nudo l’irrilevanza politica del Vecchio Continente nei rapporti di forza globali: è coinvolto nel conflitto ma escluso dalle decisioni. Il piano russo-americano per la pace trova un’Europa che reagisce, più che agire, e che arriva tardi anche nel dire “no”. Le divisioni interne e la paralisi decisionale pesano su ogni tentativo di contropiano. Ma senza una visione condivisa, il rischio è che resti un gigante economico e un nano politico