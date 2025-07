L'Ue accusa Temu: “Prodotti illegali sulla piattaforma”

La Commissione ha accertato in via preliminare che Temu ha violato l'obbligo, previsto dal Digital Services Act (Dsa), di valutare adeguatamente i rischi di diffusione di prodotti illegali sul suo marketplace. Le prove, indica Bruxelles, hanno dimostrato che esiste un rischio elevato per i consumatori di imbattersi in prodotti illegali sulla piattaforma di e-commerce cinese: i consumatori che acquistano su Temu “hanno un'elevata probabilità di trovare prodotti non conformi tra l'offerta, come giocattoli per bambini e piccoli dispositivi elettronici". Le conclusioni preliminari trasmesse dalla Commissione non pregiudicano l'esito finale dell'indagine, poiché Temu ha ora la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa esaminando il fascicolo d'indagine della Commissione e rispondendo per iscritto alle conclusioni preliminari della Commissione. Parallelamente, verrà consultato il comitato europeo per i servizi digitali.