Temu nel mirino dell'Ue: ecco quali sono i rischi per gli utenti

Introduzione

L'Ue ha avviato un'indagine su Temu, il colosso cinese dell'e-commerce, per verificare eventuali violazioni del Digital service act (Dsa), cioè il Regolamento sui servizi digitali in vigore da febbraio che impone regole precise per arginare lo strapotere dei giganti del web. Gli accertamenti di Bruxelles sono arrivati anche a seguito di un'azione congiunta di Altroconsumo e Beuc, l'organismo che raccoglie tutte le organizzazioni di consumatori europee, che avevano denunciato delle "pratiche opache" da parte di Temu.

Ma quali sono nello specifico? Secondo l'inchiesta dell'associazione dei consumatori, Temu presenta informazioni "non redatte in maniera chiara e comprensibile" e "non offre la garanzia di un ambiente online affidabile e sicuro". In sostanza, "attraverso tecniche ingannevoli e manipolatorie, compromette la capacità di prendere decisioni d'acquisto libere e informate". All'esame dell'Ue anche "finte recensioni, sconti falsi, e l'impossibilità di contattare il servizio di assistenza clienti".

Cosa rischia Temu? Multe pari al 6% del suo fatturato annuo negli Stati membri interessati. La durata dell'indagine dipenderà dalla complessità del caso e dalla disponibilità del colosso a collaborare, sottolineano intanto da Bruxelles.