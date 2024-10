Temu, Commissione Europea apre indagine per violazioni su trasparenza

Sotto la lente di Bruxelles la vendita prodotti illegali sul gigante dell'e-commerce cinese, ma anche il design della piattaforma, i sistemi di raccomandazione degli acquisti per gli utenti e l'accesso ai dati per i ricercatori

La Commissione europea ha aperto un'indagine sulla big dell'e-commerce cinese Temu per fare luce sulla vendita di prodotti illegali sul suo sito. Sotto la lente di Bruxelles anche il design della piattaforma, i sistemi di raccomandazione degli acquisti per gli utenti, l'accesso ai dati per i ricercatori. Nelle settimane scorse Bruxelles aveva chiesto al retailer di fornire informazioni sulle misure messe in campo per prevenire la vendita di articoli illeciti e sui rischi relativi alla tutela dei consumatori. L'indagine, aperta ai sensi del Digital services act, potrebbe portare a multe fino al 6% del giro di affari annuo di Temu.

Indagine aperta dopo analisi del rapporto di valutazione dei rischi

Bruxelles ha deciso di aprire l'indagine dopo un'analisi preliminare del rapporto di valutazione dei rischi consegnato dal retailer cinese a settembre 2024 e delle sue risposte ai quesiti formali posti dall'Ue a giugno e ottobre. I funzionari Ue hanno inoltre utilizzato le informazioni condivise dalle autorità nazionali e in particolare il coordinatore irlandese dei servizi digitali. L'indagine punta a fare chiarezza sulle misure messe in campo da Temu contro la vendita di articoli illegali, con particolare attenzione ai sistemi che bloccano la ricomparsa di venditori sospetti già sospesi e di prodotti già dichiarati non conformi. Bruxelles intende inoltre verificare quanto i meccanismi di ricompensa degli utenti - progettati per essere simili a giochi - di Temu possano creare dipendenza ripercuotendosi sul benessere psicofisico degli utenti. Un altro filone d'indagine è la trasparenza dei parametri usati nei sistemi di raccomandazione dei contenuti di Temu, chiamata anche a rispettare l'obbligo di consentire l'accesso ai dati pubblici per i ricercatori. La durata dell'indagine dipenderà dalla complessità del caso e dalla disponibilità di Temu a collaborare. Il procedimento non esclude inoltre eventuali azioni delle autorità nazionali di protezione dei consumatori o di controllo della sicurezza sui prodotti.