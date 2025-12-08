Zelensky incontra Starmer, Macron e Merz. Trump: "Deluso da lui". LIVE

Guerra Ucraina Russia, Zelensky vede Starmer, Macron e Merz. Trump: "Deluso da lui". LIVE
"Stiamo parlando con Putin e con i leader ucraini. Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Ai suoi piace", ha detto il presidente Usa. Intanto Mosca si infila nello scontro Usa-Europa: "I cambiamenti sulla strategia per la sicurezza nazionale Usa, che critica duramente l'Europa, sono coerenti con la visione di Mosca", dice il Cremlino. A Londra oggi Zelensky vedrà Starmer, Macron e Merz. Meloni inviterà il leader ucraino nei prossimi giorni a Roma
in evidenza
"Stiamo parlando con Putin e con i leader ucraini, incluso Zelensky. Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Credo la Russia sia d'accordo, non sono sicuro che Zelensky sia d'accordo, ai suoi piace". Lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva degli ultimi sviluppi nelle trattative per la pace in Ucraina e i prossimi passi. Intanto Mosca si infila nello scontro in atto tra gli Usa e l'Europa: "I cambiamenti adottati sulla strategia per la sicurezza nazionale, che critica duramente l'Europa evocando il rischio di 'cancellazione della civiltà', sono coerenti con la visione di Mosca e possono garantire un lavoro costruttivo con gli Usa sulla soluzione ucraina", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. A Londra oggi Zelensky vedrà Starmer, Macron e Merz. Non ci sarà Meloni che però ha fatto sapere di aver sentito il leader ucraino, spiegando che lo ospiterà nei prossimi giorni a Roma.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano segreto Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Trump deluso da Zelensky: Non ha letto la nostra proposta di pace
Trump: "Deluso da Zelenksy, non ha letto proposta pace"
"Abbiamo parlato con il presidente Putin e con i leader ucraini, compreso Zelensky, il presidente Zelensky. E devo dire che sono un po' deluso dal fatto che il presidente Zelensky non abbia ancora letto la proposta, almeno fino a poche ore fa", ha detto Trump ai giornalisti che lo hanno incalzato sul tappeto rosso dei Kennedy Center Honors.
Cosa sono le 'azioni preventive' evocate dall'ammiraglio Cavo Dragone
È alta la tensione tra la Nato e Mosca dopo le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza Atlantica. L’ufficiale in una intervista al Financial Times ha detto che la Nato sta valutando una postura più “aggressiva” alla luce degli attacchi informatici, dei sabotaggi e delle violazioni dello spazio aereo alleato, attribuiti spesso alla Russia. L’ammiraglio ha detto che un “attacco preventivo” potrebbe essere considerato “un'azione difensiva”, ma ha avvertito: “È più lontano dal nostro normale modo di pensare”.
Cosa sono le 'azioni preventive' evocate dall'ammiraglio Cavo DragoneVai al contenuto
Trump: 'Europa sarà cancellata'. Ue: 'Decidiamo noi nostre regole'
È bufera sulle parole dedicate all’Europa nel documento che contiene la nuova National Security Strategy degli Stati Uniti: il presidente Donald Trump scarica il Vecchio Continente e avverte che, se non cambia, rischia la "reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà".
Nelle 33 pagine del file, tutte all’insegna dell’America First, il capo della Casa Bianca delinea le sue priorità e usa parole dure per i suoi storici alleati europei, criticandoli su tutti i fronti, dalle politiche migratorie alla "censura della libertà di parola", passando per le sue "aspettative irrealistiche" sulla guerra in Ucraina. E c’è anche l’intenzione di indebolire la Nato: “Non può essere considerata un'alleanza in continua espansione”. Trump vorrebbe - secondo indiscrezioni di Reuters - che l'Europa assumesse il controllo dell’Alleanza a partire dal 2027.
Trump: 'Europa sarà cancellata'. Ue: 'Decidiamo noi nostre regole'Vai al contenuto
Per ricevere le notizie di Sky TG24
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)