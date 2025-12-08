Zelensky incontra Starmer, Macron e Merz. Trump: "Deluso da lui". LIVE

"Stiamo parlando con Putin e con i leader ucraini, incluso Zelensky. Devo dire che sono un po' deluso che Zelensky non abbia ancora letto la proposta. Credo la Russia sia d'accordo, non sono sicuro che Zelensky sia d'accordo, ai suoi piace". Lo ha detto Donald Trump rispondendo a chi gli chiedeva degli ultimi sviluppi nelle trattative per la pace in Ucraina e i prossimi passi. Intanto Mosca si infila nello scontro in atto tra gli Usa e l'Europa: "I cambiamenti adottati sulla strategia per la sicurezza nazionale, che critica duramente l'Europa evocando il rischio di 'cancellazione della civiltà', sono coerenti con la visione di Mosca e possono garantire un lavoro costruttivo con gli Usa sulla soluzione ucraina", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. A Londra oggi Zelensky vedrà Starmer, Macron e Merz. Non ci sarà Meloni che però ha fatto sapere di aver sentito il leader ucraino, spiegando che lo ospiterà nei prossimi giorni a Roma.

