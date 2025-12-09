Il prossimo obiettivo delle truppe russe nel settore del fronte di Dnipropetrovsk e' la sconfitta degli ucraini a Dimitrov (nome russo di Mirnograd) oltre alla prosecuzione dell'avanzata per creare una zona di sicurezza per le regioni annesse di Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Lo ha riferito il comando del Gruppo militare centrale su Telegram, dopo la visita di ispezione del capo di stato maggiore delle Forze armate russe, Valery Gerasimov, documentata in un video. In particolare, il primo vice ministro della Difesa, il generale Gerasimov, ha ispezionato l'esecuzione delle missioni di combattimento nella citta' ucraina di Mirnograd e nel settore del fronte di Dnipropetrovsk. Secondo il ministero della Difesa, durante la visita, Gerasimov ha sottolineato che "in seguito alla liberazione della citta' di Krasnoarmeisk (nome russo di Pokrovsk) da parte di unita' della seconda armata, la missione principale del gruppo centrale e' l'annientamento delle forze dell'esercito ucraino accerchiate a Dimitrov (nome russo di Mirnograd)". Ha inoltre ordinato la prosecuzione dell'avanzata verso la vicina regione di Dnipropetrovsk al fine di creare una zona di sicurezza per le regioni annesse di Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Gerasimov ha ascoltato i resoconti dei comandanti e dei comandanti di unita' che combattevano in questo settore del fronte in merito alla situazione sul campo di battaglia. Successivamente, il capo di stato maggiore ha conferito medaglie ai soldati che si sono maggiormente distinti durante la cattura di Pokrovsk, un centro logistico chiave per l'esercito ucraino e uno dei principali obiettivi della Russia nell'ultimo anno. Le forze russe hanno mantenuto il blocco della guarnigione militare ucraina a Mirnograd per diverse settimane, nonostante gli sforzi ucraini di rompere l'assedio, con l'obiettivo di catturare questa citta', satellite di Pokrovsk.