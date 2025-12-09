Ucraina, Zelensky in mattinata dal Papa. Poi incontra Meloni. LIVE

Ucraina, Zelensky in mattinata dal Papa a Castel Gandolfo. Poi l'incontro con Meloni. LIVE
Il leader ucraino tesse la tela europea dopo che Trump ha giudicato 'deludente' il suo approccio ai negoziati di pace. L'Ue fa quadrato attorno al leader ucraino e si dice "ferma nel suo sostegno". "Le nostre proposte di finanziamento sono sul tavolo - le parole di von der Leyen e Costa dopo -. L'obiettivo è un'Ucraina forte, sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati. La sovranità di Kiev deve essere rispettata"
Zelensky tesse la tela europea dopo che Trump ha giudicato 'deludente' il suo approccio ai negoziati di pace. L'Ue fa quadrato attorno al leader ucraino e si dice "ferma nel suo sostegno". "Le nostre proposte di finanziamento sono sul tavolo - le parole di Ursula von der Leyen e Antonio Costa dopo l'incontro di ieri sera a Bruxelles con Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte -. L'obiettivo è un'Ucraina forte, sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati. La sovranità dell'Ucraina deve essere rispettata. La sicurezza dell'Ucraina deve essere garantita, a lungo termine, come prima linea di difesa per la nostra Unione".
Ue: "Contribuiremo a pace giusta e duratura per l'Ucraina"
L'Europa "continuerà a contribuire a tutti gli sforzi per una pace giusta e duratura per l'Ucraina". Lo hanno ribadito via social nella notte i presidenti Ue Ursula von der Leyen e Antonio Costa, dopo aver incontrato il segretario generale della Nato Mark Rutte e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. "Mentre i colloqui di pace sono in corso - hanno aggiunto - l'Ue rimane ferrea nel suo sostegno all'Ucraina. Le nostre proposte di finanziamento sono sul tavolo. L'obiettivo è un'Ucraina forte, sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati. Abbiamo ribadito al presidente Volodymyr Zelensky che l'Ue rimane salda e fedele ai suoi principi". Per l'Ue, "la sovranità dell'Ucraina deve essere rispettata. La sicurezza dell'Ucraina deve essere garantita, a lungo termine, come prima linea di difesa per la nostra Unione. Queste priorità sono al centro delle nostre discussioni con il segretario generale della Nato".
Ucraina, vertici militari russi: obiettivo conquista Mirnograd
Il prossimo obiettivo delle truppe russe nel settore del fronte di Dnipropetrovsk e' la sconfitta degli ucraini a Dimitrov (nome russo di Mirnograd) oltre alla prosecuzione dell'avanzata per creare una zona di sicurezza per le regioni annesse di Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Lo ha riferito il comando del Gruppo militare centrale su Telegram, dopo la visita di ispezione del capo di stato maggiore delle Forze armate russe, Valery Gerasimov, documentata in un video. In particolare, il primo vice ministro della Difesa, il generale Gerasimov, ha ispezionato l'esecuzione delle missioni di combattimento nella citta' ucraina di Mirnograd e nel settore del fronte di Dnipropetrovsk. Secondo il ministero della Difesa, durante la visita, Gerasimov ha sottolineato che "in seguito alla liberazione della citta' di Krasnoarmeisk (nome russo di Pokrovsk) da parte di unita' della seconda armata, la missione principale del gruppo centrale e' l'annientamento delle forze dell'esercito ucraino accerchiate a Dimitrov (nome russo di Mirnograd)". Ha inoltre ordinato la prosecuzione dell'avanzata verso la vicina regione di Dnipropetrovsk al fine di creare una zona di sicurezza per le regioni annesse di Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Gerasimov ha ascoltato i resoconti dei comandanti e dei comandanti di unita' che combattevano in questo settore del fronte in merito alla situazione sul campo di battaglia. Successivamente, il capo di stato maggiore ha conferito medaglie ai soldati che si sono maggiormente distinti durante la cattura di Pokrovsk, un centro logistico chiave per l'esercito ucraino e uno dei principali obiettivi della Russia nell'ultimo anno. Le forze russe hanno mantenuto il blocco della guarnigione militare ucraina a Mirnograd per diverse settimane, nonostante gli sforzi ucraini di rompere l'assedio, con l'obiettivo di catturare questa citta', satellite di Pokrovsk.
Giappone respinge proposta Ue uso asset russi congelati
Il Giappone ha respinto la proposta dell'Unione Europea di aderire all'iniziativa di Bruxelles volta a utilizzare i beni statali russi congelati per fornire un sostegno finanziario all'Ucraina. Lo ha dichiarato Politico in un articolo ripreso dal sito Ukrinform. Secondo la stessa fonte, che cita due diplomatici europei, durante una riunione virtuale odierna dei ministri delle Finanze del G7, Tokyo ha risposto freddamente alla richiesta di Bruxelles di applicare i meccanismi europei per il trasferimento all'Ucraina del valore monetario dei beni sovrani russi detenuti presso la banca belga Euroclear. "Il Giappone ha segnalato di non essere in grado di utilizzare circa 30 miliardi di dollari di beni russi congelati detenuti sul suo territorio per erogare un prestito all'Ucraina", hanno dichiarato due diplomatici dell'Ue a Politico. Il ministro delle Finanze giapponese, Satsuki Katayama, ha escluso l'utilizzo di risorse russe a causa di problemi legali. Come riportato da Ukrinform, in una dichiarazione congiunta diramata dopo la riunione virtuale di oggi, i ministri delle Finanze del G7 hanno affermato che i paesi del gruppo sono pronti a considerare la possibilita' di confiscare tutti i fondi russi congelati per contribuire al raggiungimento di una pace giusta in Ucraina.
Scontro Usa-Ue, Costa: 'Non possiamo accettare interferenze alleati'
La nuova National Security Strategy del presidente americano Donald Trump non fa che certificare il disimpegno americano dal Vecchio Continente. E fa irritare l'Ue, con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa che stigmatizza le "interferenze degli alleati". Washington, con la nuova Strategia, pare non essere più intenzionata a coprire le vulnerabilità dell'Europa, che, ha riassunto il ministro della Difesa Guido Crosetto, non ha "risorse naturali particolarmente rilevanti o utili" e sta "perdendo la competizione sull'innovazione e la tecnologia", oltre a "non avere potere militare". Ecco un punto sulla situazione e le possibili reazioni dell'Europa, al di là delle dichiarazioni.
Scontro Usa-Ue, Costa: 'Non possiamo accettare interferenze alleati'
Ue adotta programma Edip per rafforzare industria difesa: cosa prevede
L'8 dicembre, il Consiglio Ue ha adottato formalmente il Programma europeo per l'industria della difesa (Edip). Questo strumento ha l’obiettivo di rafforzare la prontezza della difesa dell'Unione europea, potenziando la competitività e la capacità di risposta della base industriale e tecnologica di difesa. L'adozione segna la fase finale della procedura legislativa e consentirà l'attuazione tempestiva del programma. “L'Edip è la pietra angolare del rinnovato impegno dell'Ue a rafforzare la propria prontezza di difesa”, spiega l’Unione. Ecco di cosa si tratta.
Ue adotta programma Edip per rafforzare industria difesa: cosa prevede
Axios: Usa pressano Zelensky per ok a piano Trump
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova ad affrontare crescenti pressioni da parte degli Stati Uniti affinché accetti ingenti perdite territoriali e altre concessioni previste dal piano di pace del presidente Trump. Lo hanno dichiarato ad Axios due funzionari ucraini, i quali sottolineano che le pressioni messe in piedi da Washington nei confronti del leader ucraino siano molto più forti di quelle dirette al presidente russo Vladimir Putin. Sempre ad Axios, funzionari statunitensi e ucraini hanno fatto sapere che l'amministrazione Trump ha ritenuto l'incontro di ieri di Zelensky a Downing Street - con Merz, Starmer e Macron - un inutile tentativo di guadagnare tempo nei negoziati sul piano di pace del presidente americano.