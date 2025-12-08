Ue adotta programma Edip per rafforzare industria difesa: cosa prevede

Introduzione

Oggi, 8 dicembre, il Consiglio Ue ha adottato formalmente il Programma europeo per l'industria della difesa (Edip). Questo strumento ha l’obiettivo di rafforzare la prontezza della difesa dell'Unione europea, potenziando la competitività e la capacità di risposta della base industriale e tecnologica di difesa. L'adozione segna la fase finale della procedura legislativa e consentirà l'attuazione tempestiva del programma. “L'Edip è la pietra angolare del rinnovato impegno dell'Ue a rafforzare la propria prontezza di difesa”, spiega l’Unione. Ecco di cosa si tratta