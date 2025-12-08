Scontro Usa-Ue, come deve reagire l'Europa? Gli scenari

"La pessima notizia", ha aggiunto Crosetto, è che dovremmo pensare a ciò che finora ci avevano fornito, gratuitamente, i nostri alleati statunitensi: la sicurezza, la difesa e la deterrenza. Non parlo solo di quelle militari". E ancora: "È questo scenario quello nel quale devono essere definite le scelte, le decisioni, le strategie delle nazioni più piccole (come noi)", ha aggiunto il ministro. E questo perché "anche noi abbiamo bisogno di risorse. Perché anche noi abbiamo bisogno di tecnologie. Perché anche noi abbiamo bisogno di far crescere la nostra economia e difendere il nostro spazio di ricchezza. Non per esercitare una supremazia su qualcuno, ma per garantirci futuro".

Per approfondire: Cos'è il Piano Mattei: ecco perché si chiama così e cosa prevede