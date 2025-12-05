Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Tutte le forme dell’odio di Trump per la stampa

Federico Leoni

©Getty

Trump intensifica la sua guerra alla stampa: la Casa Bianca mette alla berlina testate e reporter, mentre il presidente moltiplica insulti, minacce e restrizioni. Una strategia che mira a piegare i media e a indebolire l’idea stessa di fatti verificabili e verità condivisa

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ