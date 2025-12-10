Zelensky: "Invieremo controproposta di pace nelle prossime ore". LIVE

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che gli Stati Uniti "non sono ancora pronti" a vedere l'Ucraina entrare nella Nato, aggiungendo che Kiev sta lavorando con Washington su garanzie bilaterali di sicurezza vincolanti che funzionerebbero in modo simile all'Articolo 5. E' quanto riporta il Kyiv Post. Durante un briefing online con i giornalisti, Zelensky ha affermato che la posizione degli Stati Uniti sull'adesione alla Nato è apertamente riconosciuta nei colloqui in corso. "Sappiamo che gli Stati Uniti, purtroppo, non sono ancora pronti a vedere l'Ucraina nella Nato. Non si tratta di un gioco, ma di informazioni completamente trasparenti. Ma questa è certamente una questione per il futuro", ha affermato Zelensky. Secondo il leader di Kiev, la "coalizione dei volenterosi" in Europa sta lavorando a un suo quadro, ma l'Ucraina ritiene essenziali gli accordi bilaterali con Washington.