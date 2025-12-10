Zelensky: "Invieremo controproposta di pace nelle prossime ore". LIVE

Offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Nostra controproposta di pace nelle prossime ore". LIVE

live Mondo
©Ansa

Dopo aver incontrato Papa Leone e la premier Meloni in Italia, il presidente ucraino stima i tempi per l'invio del piano di pace, sotto la pressione di Trump che vorrebbe un accordo entro Natale. Poi replica di essere "pronto alle elezioni anche entro tre mesi se la sicurezza sarà garantita". Il presidente Usa lancia nuove bordate contro l'Europa: "Sono deboli e non sanno che cosa fare", cogliendo il plauso di Mosca. E sulle elezioni in Ucraina aggiunge: "Usano la guerra per non farlo, non è più una democrazia"

Cosa sono le 'azioni preventive' evocate dall'ammiraglio Cavo Dragone

È alta la tensione tra la Nato e Mosca dopo le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza Atlantica. L’ufficiale in una intervista al Financial Times ha detto che la Nato sta valutando una postura più “aggressiva” alla luce degli attacchi informatici, dei sabotaggi e delle violazioni dello spazio aereo alleato, attribuiti spesso alla Russia. L’ammiraglio ha detto che un “attacco preventivo” potrebbe essere considerato “un'azione difensiva”, ma ha avvertito: “È più lontano dal nostro normale modo di pensare”.

Zelensky: "Usa non sono ancora pronti a vedere l'Ucraina nella Nato"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che gli Stati Uniti "non sono ancora pronti" a vedere l'Ucraina entrare nella Nato, aggiungendo che Kiev sta lavorando con Washington su garanzie bilaterali di sicurezza vincolanti che funzionerebbero in modo simile all'Articolo 5. E' quanto riporta il Kyiv Post. Durante un briefing online con i giornalisti, Zelensky ha affermato che la posizione degli Stati Uniti sull'adesione alla Nato è apertamente riconosciuta nei colloqui in corso. "Sappiamo che gli Stati Uniti, purtroppo, non sono ancora pronti a vedere l'Ucraina nella Nato. Non si tratta di un gioco, ma di informazioni completamente trasparenti. Ma questa è certamente una questione per il futuro", ha affermato Zelensky. Secondo il leader di Kiev, la "coalizione dei volenterosi" in Europa sta lavorando a un suo quadro, ma l'Ucraina ritiene essenziali gli accordi bilaterali con Washington.

