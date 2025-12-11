Guerra Ucraina, Zelensky manda nuova bozza piano pace a Usa. LIVE

Il futuro dell'Ucraina nella nuova bozza del piano di pace che Kiev ha inviato agli Usa. Un documento aggiornato dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito i cui leader ieri hanno parlato al telefono con Trump. La bozza prevede proposte sui nodi critici come il Donbass e la centrale di Zaporizhia. Nel fine settimana potrebbe esserci un vertice Ue-Usa-Ucraina: “gli europei lo vogliono - dice Trump - ma prenderemo una decisione in base alle modifiche” del piano. “Gli Usa non vogliono perdere tempo”, avverte. Mosca continua a infierire sulle divisioni dell'Occidente: “Trump è in linea con noi, l'unico a capire la guerra. Risponderemo alla truppe europee in Ucraina”. In Italia, la Lega frena sul nuovo decreto per le armi a Kiev: “Meglio aspettare il negoziato”, dice il capogruppo Romeo. Mentre Conte divide il campo largo: “L'Europa ha fallito, sull'Ucraina tratti solo Trump”. I riformisti dem incalzano Schlein e attaccano: “Parla come Vannacci”.

Gli approfondimenti:

