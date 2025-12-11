Guerra Ucraina, Zelensky manda nuova bozza piano pace a Usa. LIVE

Offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, Kiev risponde al piano Usa. Trump: “Pazienza finita". LIVE

live Mondo

Il futuro dell'Ucraina nella nuova bozza del piano di pace che Kiev ha inviato agli Usa. Un documento aggiornato dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito i cui leader ieri hanno parlato al telefono con Trump. La bozza prevede proposte sui nodi critici come il Donbass e la centrale di Zaporizhia. Nel fine settimana potrebbe esserci un vertice Ue-Usa-Ucraina: “gli europei lo vogliono - dice Trump - ma prenderemo una decisione in base alle modifiche” del piano. “Gli Usa non vogliono perdere tempo”, avverte. Mosca continua a infierire sulle divisioni dell'Occidente: “Trump è in linea con noi, l'unico a capire la guerra. Risponderemo alla truppe europee in Ucraina”. In Italia, la Lega frena sul nuovo decreto per le armi a Kiev: “Meglio aspettare il negoziato”, dice il capogruppo Romeo. Mentre Conte divide il campo largo: “L'Europa ha fallito, sull'Ucraina tratti solo Trump”. I riformisti dem incalzano Schlein e attaccano: “Parla come Vannacci”.

LIVE

Kiev ha inviato agli Usa un piano aggiornato per la pace

L'Ucraina ha inviato a Washington un piano aggiornato per porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno riferito all'AFP due funzionari ucraini informati sulla questione. Kiev ha "già inviato" la bozza aggiornata agli Stati Uniti, ha detto un alto funzionario in merito al piano, senza fornire dettagli sul suo contenuto.

Trump: "Europei vogliono un incontro con noi e Zelensky nel fine settimana"

"Gli europei vogliono un incontro con noi e Zelensky nel fine settimana in Europa", "prenderemo una decisione in base a ciò con cui torneranno": lo ha detto Donald Trump rispondendo ai reporter durante una riunione con un gruppo di imprenditori.

Trump: "Zelensky deve essere realistico. Quando terranno le elezioni?"

Zelensky "deve essere realistico". Lo ha detto Donald Trump, rispondendo ai reporter durante una riunione con un gruppo di imprenditori. Il tycoon ha risollevato il problema del voto e della trasparenza, chiedendo "quando terranno delle elezioni?". In Ucraina "c'è un enorme problema di corruzione", ha aggiunto. 

Sindaco di Mosca: "Abbattuti due droni diretti verso la città"

Le difese aeree russe hanno abbattuto due droni diretti a Mosca: lo ha affermato il sindaco della città Sergei Sobyanin, affermando che un drone è stato abbattuto nel pomeriggio e che le squadre di emergenza sono state inviate a esaminare i detriti a terra. Sobyanin ha affermato che gli equipaggi della difesa aerea hanno abbattuto un secondo drone in serata, senza fornire indicazioni di danni o feriti. Lo riporta Sky News.

