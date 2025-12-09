Guerra Ucraina, Zelensky oggi a Roma incontra il Papa e Giorgia Meloni

Dopo le tappe a Londra e Bruxelles, il leader ucraino prosegue il suo viaggio in Europa. In mattinata è a Castel Gandolfo dal Pontefice, nel pomeriggio andrà a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con la premier. E si dice “pronto a vedere Trump"

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky prosegue il suo viaggio nelle capitali europee dopo che Donald Trump ha giudicato “deludente” il suo approccio ai negoziati di pace. Ieri ha incontrato a Bruxelles i vertici Ue e il segretario generale della Nato Mark Rutte. E in un altro vertice in mattinata a Londra aveva visto Starmer, Merz e Macron. Oggi sarà in Italia per i faccia a faccia con il Papa e con Giorgia Meloni ( LO SPECIALE SULLA GUERRA ).

Gli incontri a Roma

Il presidente ucraino questa mattina è atteso a Villa Barberini alle 9.30 per l’incontro a Castel Gandolfo con Papa Leone XIV. Invece da programma alle 15 sarà accolto a Palazzo Chigi dalla premier italiana Giorgia Meloni. A Roma è già stato altre due volte quest'anno, prima a inizio gennaio e poi a fine aprile. La linea dell’Italia è che per raggiungere una "pace giusta e duratura in Ucraina" è importante "l'unità di vedute tra partner europei e Stati Uniti”.

Il sostegno a Kiev

Nel bilaterale Meloni ribadirà l'impegno le rassicurazioni sulla fornitura di armamenti nel 2026, legata però a un decreto che una settimana fa è slittato per le resistenze della Lega, e che potrebbe approdare in Consiglio dei ministri nell'ultima riunione dell’anno. Il decreto "si farà, non c'è dubbio sulla nostra linea", garantisce il ministro degli Esteri Tajani. Molti più dubbi circondano l'adesione dell'Italia al Purl, il meccanismo di acquisto di armamenti americani da girare a Kiev, su cui il governo è ancora in una fase di riflessione. Intanto Palazzo Chigi e Farnesina stanno predisponendo l'invio in Ucraina di generatori forniti da aziende italiane, utili nelle situazioni di emergenza causate dagli attacchi russi alle infrastrutture energetiche.