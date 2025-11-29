Ucraina, la vittoria della Russia non è scontata. Cosa dicono le mappe

Il presidente russo Vladimir Putin aveva promesso di prendere possesso del Donetsk in poco tempo, ma i dati sul ritmo di avanzata nella regione mostrano che l’obiettivo è in realtà ancora lontano. Per ora i soldati del Cremlino si sono concentrati sulla cittadina di Pokrovsk, piccolo ma strategico centro abitato (grazie al suo snodo stradale e ferroviario che lo collega con il resto dell’Ucraina) e della vicina Myrnohrad, ma il percorso è andato a rilento, perché – scrive l’ISW - le forze ucraine sono riuscite a rallentarne l'avanzata, fino a portarla a “un’andatura pari a quella pedonale”. In numeri: le forze di Mosca hanno toccato Pokrovsk per la prima volta lo scorso 31 luglio. Da quella data al 26 novembre l’avanzata media è stata di 0,12 chilometri al giorno.

Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project