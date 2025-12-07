Offerte Sky
Account Ue chiuso da X, Bruxelles replica: “Nessun uso scorretto della piattaforma”

Mondo
X ha chiuso l’account pubblicitario della Commissione europea accusandola di aver pubblicato contenuti in modo scorretto. L’Ue respinge le accuse, affermando di “aver sempre utilizzato la piattaforma in buona fede” e ricordando che da ottobre 2023 ha sospeso ogni forma di pubblicità o servizio a pagamento su X

La Commissione europea replica a X dopo la decisione della piattaforma di Elon Musk di chiudere il suo account pubblicitario, accusandola  di aver pubblicato contenuti in modo scorretto. "La Commissione europea utilizza sempre tutte le piattaforme di social media in buona fede" e si limita a "impiegare gli strumenti messi a disposizione" dalle stesse piattaforme per gli account aziendali, come nel caso dello strumento 'Post Composer' su X, ha riferito un portavoce dell'esecutivo Ue. Bruxelles ricorda inoltre di aver sospeso nell'ottobre 2023 ogni forma di pubblicità o servizio a pagamento su X, e che lo stop "è ancora valido". 

Le accuse mosse da X 

 

X ha cancellato l'account pubblicitario della Commissione europea, dopo la multa da 120 milioni di euro inflitta dall’Ue per violazione delle norme digitali. "Avete effettuato l'accesso al vostro account pubblicitario inattivo per sfruttare un exploit nel nostro Ad Composer, per pubblicare un link che inganna gli utenti facendogli credere che si tratti di un video e per aumentarne artificialmente la portata", ha riferito il responsabile della strategia (head of product) del social network, Nikita Bier, in risposta al post con cui la Commissione europea ha annunciato la multa contro X. "Come forse saprete, X ritiene che tutti debbano avere pari voce sulla nostra piattaforma. Tuttavia, sembra che voi riteniate che le regole non debbano applicarsi al vostro account. Il vostro account pubblicitario è stato chiuso", ha concluso.

