Una stella morente, le immagini catturate dal telescopio Webb. FOTO

Nuove informazioni per i cicli delle stelle

I dettagli delle immagini sono molto accurati e mostrano il gas incandescente a forma di ciambella, nota come Nebulosa dell'Anello. Questa formazione si trova a circa 2.600 anni luce dalla Terra e si è formata in seguito all’esplosione di una stella morente che ha lasciato andare nello spazio i suoi strati più esterni. Secondo gli esperti, le immagini potrebbero fornire informazioni chiave sui cicli di vita delle stelle. "Stiamo assistendo agli ultimi capitoli della vita di una stella, un'anteprima del lontano futuro del sole, per così dire, e le osservazioni di JWST hanno aperto una nuova finestra nella comprensione di questi maestosi eventi cosmici”, ha spiegato il dottor Mike Barlow, co-leader del team di astronomi che ha rilasciato le immagini. E ha aggiunto: "Possiamo usare la Nebulosa dell'Anello come nostro laboratorio per studiare come le nebulose planetarie si formano ed evolvono".