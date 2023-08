1/10 ©Ansa

Una Superluna, una Luna Blu e le stelle cadenti, per chiudere in bellezza con un Saturno più spettacolare che mai: il cielo di agosto è ricco di eventi per la gioia degli astrofili e di tutti gli appassionati del cielo, come sottolinea l'Unione Italiana Astrofili (in foto la Superluna a Zagabria)

Ecco la Superluna del Cervo, la prima del 2023