Australia, misterioso oggetto sulla spiaggia: è un detrito spaziale

Mondo

È decollato alle 17.12 il satellite Euclid che ha dato avvio alla missione dell'Agenzia spaziale europea. Resterà in orbita per sei anni e fornirà una dettagliata mappa 3D dell'universo, esplorando l'antimateria e l'energia oscura

L'obiettivo della missione dell'Esa è quello di scoprire la natura dell' antimateria e l' energia oscura , che occupano il 95% dell'universo. Per questo motivo Euclid resterà in orbita circa 6 anni , a una distanza media di 1,5 milioni di chilometri oltre l'orbita terrestre

Dopo il lancio e il distacco dal razzo, il Centro europeo per le operazioni spaziali dell’Esa (Esoc) di Darmstadt in Germania ha confermato l’acquisizione del segnale di Euclid dalla stazione di terra di New Norcia in Australia