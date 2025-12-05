Natale 2025, cosa fare a Firenze: gli eventi in programma

L'accensione delle luci natalizie e dell'albero di Natale è tra i momenti più attesi durante il periodo festivo a Firenze. L'appuntamento è per il 6 dicembre a partire dalle 17,30 a Palazzo Vecchio nel cortile della Dogana. E le piazze e i monumenti di Firenze tornano a illuminarsi per le festività con la nuova edizione di Florence Lights Up, lo spin off natalizio di Comune e Fondazione Muse che trasforma la città in un grande laboratorio visivo.

Monumenti e piazze si illuminano con F-Lights Up

Dal 6 dicembre al 6 gennaio videomapping e installazioni su Ponte Vecchio, piazza della Signoria, chiesa di San Paolino, piazza Santa Maria Novella, piazza San Lorenzo. E, ancora, sulla facciata della Camera di Commercio, nel cortile e all'ingresso monumentale di Palazzo Medici Riccardi. Le facciate diventeranno tele tridimensionali dove la luce incontra la materia, il digitale incontra la tradizione, e il talento artigiano dialoga con l'innovazione tecnologica. Inoltre sarà attivata una specifica scenografia, con l'accensione di una luce colorata dinamica per le porte storiche, il loggiato degli Innocenti e il loggiato di San Paolo al Museo del Novecento.

Non solo centro: tutte le luci in città

Ma lo spettacolo di videomapping e installazioni, non si limita al centro storico di Firenze, andrà accendere per tutto il periodo delle festività anche gli altri quattro quartieri fiorentini: nel Quartiere 2 in piazza delle Cure, nel Quartiere 3 in piazza Acciaiuoli al Galluzzo e piazza Elia dalla Costa a Gavinana. E ancora piazza dell'Isolotto, nel Quartiere 4, sarà accesa di luci come piazza Pier Vettori. Infine, nel Quartiere 5 comparirà una stella in piazza Dalmazia, oltre ad un'illuminazione nel parco di San Donato. Come ogni anno Firenze Smart si è occupata degli allestimenti natalizi in molte piazze e strade della città: 65 alberi nei Quartieri e e 430 luminarie su lampioni allacciati alla pubblica illuminazione