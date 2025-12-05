Natale 2025, cosa fare a Firenze: gli eventi in programma

Il periodo natalizio nel capoluogo toscano offre attività ed eventi per grandi e piccoli. Dalla nuova edizione di Florence Lights Up al concerto della Filarmonica a Palazzo Vecchio, gli appuntamenti di dicembre
L'accensione delle luci natalizie e dell'albero di Natale è tra i momenti più attesi durante il periodo festivo a Firenze. L'appuntamento è per il 6 dicembre a partire dalle 17,30 a Palazzo Vecchio nel cortile della Dogana. E le piazze e i monumenti di Firenze tornano a illuminarsi per le festività con la nuova edizione di Florence Lights Up, lo spin off natalizio di Comune e Fondazione Muse che trasforma la città in un grande laboratorio visivo.
Monumenti e piazze si illuminano con F-Lights Up
Dal 6 dicembre al 6 gennaio videomapping e installazioni su Ponte Vecchio, piazza della Signoria, chiesa di San Paolino, piazza Santa Maria Novella, piazza San Lorenzo. E, ancora, sulla facciata della Camera di Commercio, nel cortile e all'ingresso monumentale di Palazzo Medici Riccardi. Le facciate diventeranno tele tridimensionali dove la luce incontra la materia, il digitale incontra la tradizione, e il talento artigiano dialoga con l'innovazione tecnologica. Inoltre sarà attivata una specifica scenografia, con l'accensione di una luce colorata dinamica per le porte storiche, il loggiato degli Innocenti e il loggiato di San Paolo al Museo del Novecento.
Non solo centro: tutte le luci in città
Ma lo spettacolo di videomapping e installazioni, non si limita al centro storico di Firenze, andrà accendere per tutto il periodo delle festività anche gli altri quattro quartieri fiorentini: nel Quartiere 2 in piazza delle Cure, nel Quartiere 3 in piazza Acciaiuoli al Galluzzo e piazza Elia dalla Costa a Gavinana. E ancora piazza dell'Isolotto, nel Quartiere 4, sarà accesa di luci come piazza Pier Vettori. Infine, nel Quartiere 5 comparirà una stella in piazza Dalmazia, oltre ad un'illuminazione nel parco di San Donato. Come ogni anno Firenze Smart si è occupata degli allestimenti natalizi in molte piazze e strade della città: 65 alberi nei Quartieri e e 430 luminarie su lampioni allacciati alla pubblica illuminazione
Il Weihnachtsmarkt
A Firenze la magia del Natale prende vita in Piazza Santa Croce, dove ogni anno si tiene il Weihnachtsmarkt, il tradizionale mercatino di ispirazione tedesca., tra casette di legno addobbate, profumi di bretzel e vin brulé, che insieme alla facciata illuminata della basilica creano un’atmosfera estremamente suggestiva. Firenze diventa un piccolo villaggio di artigianato e non solo da sabato 15 novembre a domenica 21 dicembre.
I Musei Civici
Il Comune di Firenze ricorda che l'atmosfera natalizia si respirerà anche nei Musei Civici Fiorentini dove, tutti i sabati e tutte le domeniche alle 12 e alle 12.45 tornano a distanza di tempo le Visite agli scavi archeologici, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere le fasi storiche che vi soggiacciono, dal teatro romano di Florentia fino alle architetture altomedievali e bassomedievali. Oltre alle visite a palazzo e ai percorsi segreti, in Palazzo Vecchio troveranno spazio attività e laboratori speciali che rimandano alla tradizione delle feste natalizie della famiglia Medici.
Il Winter Camp
Nel cuore di Firenze, a Palazzo Vecchio, per i bambini ci sarà la possibilità di vivere un Winter Camp all’insegna dell’arte nei giorni 29, 30 e 31 dicembre (dalle 8.30 alle 16.30), con la guida di un’educatrice madrelingua inglese.
La Filarmonica
Sempre all'interno di Palazzo Vecchio, domenica 28 dicembre ci sarà un evento speciale: dalle 15 alle 18 il palazzo storico risuonerà grazie alla presenza dei musicisti dell’orchestra filarmonica La Filharmonie, che proporranno al pubblico un vero viaggio sonoro: quattro diversi ensemble, distribuiti nelle diverse sale del museo, evocheranno le atmosfere dell’impressionismo musicale francese eseguendo musiche di Maurice Ravel – di cui ricorrono i 150 anni dalla nascita – e di compositori a lui contemporanei, quali Claude Debussy.
Approfondimento
Natale 2025 a Roma, cosa fare: eventi da non perdere
Mercatini di Natale 2025, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento
Il più antico è a Bolzano, in Alto Adige, mentre il più suggestivo a Candelara, nelle Marche. Decine, lungo tutta la Penisola, i mercatini natalizi che dalla fine di novembre ai primi giorni di gennaio animano le strade e le piazze di borghi e città italiane. Dalla Valle d'Aosta alla Campania, i comuni si riempiono di luci e bancarella con tante idee regalo e una moltitudine di prodotti enogastronomici