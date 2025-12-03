Natale 2025 a Roma, cosa fare: eventi da non perdere

Dalle piazze illuminate, gli alberi addobbati in giro per la città e dai presepi secolari alla Messa di mezzanotte nella Basilica di San Pietro, il Natale a Roma è uno dei più magici d'Italia. Cosa fare nella Capitale nel mese di Dicembre.

Il mercatino di Natale di Piazza Navona

Dal primo dicembre fino al 6 gennaio 2026 piazza Navona torna a trasformarsi nel cuore delle festività romane con una festa che mette al centro artigianato e appuntamenti serali pensati per far vivere la magia delle feste fino a tarda ora. La piazza sarà aperta tutti i giorni dalle 9 del mattino all’1 di notte nei feriali e fino alle 2 nei giorni pre-festivi e festivi. Quest’anno anche presepi realizzati a mano, addobbi artigianali, giocattoli di legno e idee regalo originali. Come ogni anno, il 6 dicembre il sindaco Roberto Gualtieri aprirà simbolicamente la manifestazione.

Natale all'Auditorium

Il Natale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone torna con un mese di musica, teatro, danza e appuntamenti gratuiti per tutta la famiglia. Dal 4 dicembre al 6 gennaio gli spazi interni ed esterni dell’Auditorium si accenderanno di luci, suoni e concerti accogliendo grandi artisti italiani e internazionali in un calendario ricchissimo.

Il concerto in Cattedrale

Domenica 14 dicembre alle ore 20:30, nella Papale Basilica di San Giovanni in Laterano, si svolgerà il tradizionale Concerto di Natale giunto alla sua 41esima edizione. Verranno eseguiti i brani più celebri della tradizione natalizia italiani e internazionali, orchestrati e diretti dal Maestro Marco Frisina eseguiti dalla Nova Opera Orchestra e dal Coro della Diocesi di Roma.