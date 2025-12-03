Natale 2025 a Roma, cosa fare: eventi da non perdere

Dal tradizionale mercatino di Natale di Piazza Navona alle piste di pattinaggio sul ghiaccio: gli appuntamenti a tema natalizio nella Capitale
Dalle piazze illuminate, gli alberi addobbati in giro per la città e dai presepi secolari alla Messa di mezzanotte nella Basilica di San Pietro, il Natale a Roma è uno dei più magici d'Italia. Cosa fare nella Capitale nel mese di Dicembre.
Il mercatino di Natale di Piazza Navona
Dal primo dicembre fino al 6 gennaio 2026 piazza Navona torna a trasformarsi nel cuore delle festività romane con una festa che mette al centro artigianato e appuntamenti serali pensati per far vivere la magia delle feste fino a tarda ora. La piazza sarà aperta tutti i giorni dalle 9 del mattino all’1 di notte nei feriali e fino alle 2 nei giorni pre-festivi e festivi. Quest’anno anche presepi realizzati a mano, addobbi artigianali, giocattoli di legno e idee regalo originali. Come ogni anno, il 6 dicembre il sindaco Roberto Gualtieri aprirà simbolicamente la manifestazione.
Natale all'Auditorium
Il Natale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone torna con un mese di musica, teatro, danza e appuntamenti gratuiti per tutta la famiglia. Dal 4 dicembre al 6 gennaio gli spazi interni ed esterni dell’Auditorium si accenderanno di luci, suoni e concerti accogliendo grandi artisti italiani e internazionali in un calendario ricchissimo.
Il concerto in Cattedrale
Domenica 14 dicembre alle ore 20:30, nella Papale Basilica di San Giovanni in Laterano, si svolgerà il tradizionale Concerto di Natale giunto alla sua 41esima edizione. Verranno eseguiti i brani più celebri della tradizione natalizia italiani e internazionali, orchestrati e diretti dal Maestro Marco Frisina eseguiti dalla Nova Opera Orchestra e dal Coro della Diocesi di Roma.
Presepi in Vaticano
In arrivo l'ottava edizione di 100 Presepi in Vaticano, la suggestiva mostra natalizia ospitata sotto il Colonnato del Bernini a Piazza San Pietro: dall’8 dicembre con ingresso gratuito. La tradizionale mostra trasforma il Colonnato del Bernini in un affascinante mosaico di culture, tradizioni e creatività provenienti dai cinque continenti. Un percorso magico e universale, per adulti e bambini. Dall'8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dalle 10 alle 20 basterà varcare Piazza San Pietro per immergersi in un’atmosfera suggestiva.
Christmas World a Villa Borghese
Dopo aver accolto oltre due milioni di visitatori nelle precedenti edizioni, Christmas World torna con un’esperienza straordinaria dedicata alla magia del Natale. Dal 29 novembre all'11 gennaio 2026 torna a Villa Borghese, nel cuore verde di Roma, con spettacoli per grandi e piccoli. Su una superficie di oltre 40.000 metri quadrati, tra installazioni luminose, allestimenti scenografici, attrazioni e performer, il format si conferma come la più grande celebrazione natalizia d’Europa.
Pattinare sul ghiaccio
- Christmas World - Un Natale da vivere
Villa Borghese c/o Viale del Galoppatoio, angolo Piazzale delle Canestre.
Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025
- Eur Christmas Rome
Piazzale Luigi Sturzo, dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025
- Magic Christmas a Rainbow MagicLand
Via della Pace snc - Loc. Pascolaro - Valmontone, dal 9 novembre 2024 al 6 gennaio 2025
- Un Natale alla Grande - Parco Da Vinci
Via G. Montanari snc - Fiumicino, dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025
- Villaggi Icepark
Piazza Cavour, Foro Italico, Piazza Re di Roma. Piste aperte tutti i giorni dalle ore 10 alle 24
