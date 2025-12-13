Lotto e Superenalotto, estrazione del 13 dicembre: i numeri fortunati

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 13 dicembre: i numeri fortunati e il JackpotLifestyle
Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri fortunati di oggi, sabato 13 dicembre, i ritardatari e l'ammontare del jackpot.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
Leggi anche: Le estrazioni del 12 dicembre 2025
I numeri vincenti del Lotto del 13 dicembre
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 13 dicembre 2025:
- Bari: 61 - 81 - 73 - 68 - 78
- Cagliari: 76 - 59 - 33 - 78 - 23
- Firenze: 10 - 37 - 58 - 30 - 71
- Genova: 17 - 45 - 37 - 36 - 72
- Milano: 10 - 71 - 70 - 46 - 87
- Napoli: 21 - 11 - 51 - 68 - 01
- Palermo: 84 - 72 - 26 - 17 - 79
- Roma: 39 - 63 - 46 - 67 - 50
- Torino: 35 - 86 - 79 - 68 - 85
- Venezia: 67 - 68 - 22 - 77 - 76
- Nazionale: 46 - 12 - 72 - 65 - 70
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 13 dicembre
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
10 - 11 - 17 - 21 - 35 - 37 - 39 - 45 - 59 - 61 - 63 - 67 - 68 - 71 - 72 - 73 - 76 - 81 - 84 - 86
Numero oro: 61
Doppio oro: 61 - 81
Extra: 01 - 22 - 23 - 26 - 30 - 33 - 36 - 46 - 51 - 58 - 70 - 77 - 78 - 79 - 87
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 13 dicembre 2025 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 02 - 05 - 07 - 36 - 58 - 64
Il numero Jolly è: 14
Il numero Superstar è: 62
Il Jackpot del Superenalotto del 13-12-2025 è di 91.200.000 euro
Il Jackpot del Superenalotto del 16-12-2025 è di 92.000.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.199 di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5: 11 totalizzano Euro: 17.871,86
- Punti 4: 821 totalizzano Euro: 242,97
- Punti 3: 31.839 totalizzano Euro: 18,90
- Punti 2: 451.076 totalizzano Euro: 5,00
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 6 totalizzano Euro: 24.297,00
- Punti 3SS: 117 totalizzano Euro: 1.890,00
- Punti 2SS: 1.581 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 9.604 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 18.362 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 113 totalizzano Euro: 5.650,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.959 totalizzano Euro: 50.877,00
Vincite WinBox 1: 2.477 totalizzano Euro: 61.925,00
Vincite WinBox 2: 269.762 totalizzano Euro: 547.756,00
Totale vincite Seconda Chance: 17.072
Totale vincite WinBox: 272.239
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 16 dicembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 134 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 123 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 117 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 103 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 97 estrazioni)
- Venezia 71 (manca da 92 estrazioni)
- Genova 73 (manca da 90 estrazioni)
- Napoli 58 (manca da 87 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 86 estrazioni)
- Cagliari 19 (manca da 85 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 85 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 103 estrazioni) - 46 (da 97) - 56 (da 62)
- Cagliari 19 (manca da 85 estrazioni) - 72 (da 81) - 2 (da 78)
- Firenze 42 (manca da 134 estrazioni) - 65 e 63 (da 70) - 16 (da 57)
- Genova 73 (manca da 90 estrazioni) - 52 (da 76) - 30 (da 68)
- Milano 73 (manca da 66 estrazioni) - 50 (da 63) - 36 (da 61)
- Napoli 58 (manca da 87 estrazioni) - 37 (da 70) - 3 (da 51)
- Palermo 16 (manca da 68 estrazioni) - 5 (da 66) - 36 (da 58)
- Roma 6 (manca da 71 estrazioni) - 26 (da 59) - 64 (da 53)
- Torino 88 (manca da 86 estrazioni) - 89 (da 85) - 57 (da 77)
- Venezia 71 (manca da 92 estrazioni) - 12 (da 61) - 83 (da 55)
- Nazionale 59 (manca da 123 estrazioni) - 35 (da 117) - 6 (da 77)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 66) - 22 (da 61) - 34 (da 55) - 6 (da 47) - 41 e 11 (da 46)
Per approfondire: Superenalotto, vinto il primo jackpot online da 73 milioni. Le 10 vincite record